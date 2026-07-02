PIAŢA VALUTARĂ Euro s-a depreciat la 5,2409 lei

Euro s-a depreciat, ieri, cu 0,29 bani faţă de leu, BNR afişând un curs de referinţă de 5,2409 lei/euro.

Pe pieţele externe, ieri, în jurul orei 14:30, un euro era tranzacţionat la 1,1395 dolari, în depreciere cu 0,22% faţă de închiderea precedentă, potrivit datelor Investing.com.

Tranzacţiile pe euro/dolar au deschis la 1,1393 dolari şi au avut loc, până la momentul menţionat, între un minim de 1,1385 şi un maxim de 1,1427 dolari.

Dolarul american s-a apreciat cu 0,13 bani în faţa monedei naţionale, BNR anunţând un curs de 4,6023 lei, faţă de 4,6010 lei în şedinţa anterioară.

Francul elveţian s-a depreciat cu 0,38 bani în faţa monedei naţionale, BNR afişând un curs de 5,6790 lei, faţă de 5,6828 lei în şedinţa anterioară.

Gramul de aur a fost cotat la 589,5791, în depreciere cu 5,862 lei, comparativ cu 594,6653 lei, valoarea stabilită în şedinţa precedentă.