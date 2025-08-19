Pieţele financiare, fără reacţie după întâlnirea Trump-Putin şi înaintea negocierilor de pace

English Version

Pieţele financiare nu au înregistrat reacţii semnificative după întâlnirea de la sfârşitul săptămânii trecute dintre preşedintele american Donald Trump şi preşedintele rus Vladimir Putin, şi nici în anticiparea întrevederii programate la Washington dintre Trump, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi liderii europeni. Aceasta, în condiţiile în care, cel puţin până ieri la mijlocul zilei, nu se contura un acord privind încetarea focului în Ucraina într-un viitor apropiat.

Indicele pan-european Stoxx 600 avea o scădere de 0,12% ieri, la ora 13:00 a României, indicele DAX al pieţei germane se deprecia cu 0,31%, în vreme ce, la Londra, indicele FTSE 100 avea o scădere de 0,08%. În Statele Unite, indicele S&P 500 a încheiat şedinţa de vineri în scădere cu 0,29%, iar Nasdaq Composite a coborât cu 0,4%, ambele coşuri de acţiuni fiind în apropierea unor recorduri istorice. Ieri, cu trei ore şi jumătate înainte de deschiderea şedinţei de tranzacţionare din Statele Unite, contractele futures pentru indicii pieţei americane erau în scădere.

Liderii europeni, inclusiv cancelarul german Friedrich Merz, preşedintele francez Emmanuel Macron şi prim-ministrul britanic Keir Starmer, au călătorit împreună cu Volodimir Zelenski la Washington, pentru întâlnirea cu Donald Trump la Casa Albă, în vederea discutării unui posibil acord de pace. Vinerea trecută, Trump s-a întâlnit cu Putin în Alaska, întâlnire încheiată fără obţinerea unui acord de încetare a focului. Ulterior, mai multe surse au relatat că Putin i-ar fi transmis lui Trump că ar fi dispus să accepte un armistiţiu doar dacă Rusia ar primi controlul asupra regiunii Donbas, din estul Ucrainei. Duminică, emisarul personal a lui Trump, Steve Witkoff, a lăsat să se înţeleagă că este posibil ca Ucrainei să-i fie oferite garanţii de securitate ca parte a unui posibil aranjament menit să pună capăt războiului, potrivit CNBC.

Indicele Moex al bursei din Moscova avea o scădere de 1,89% ieri, la ora 13:30, în vreme ce piaţa acţiunilor ucraineană este inactivă, tranzacţionându-se doar titluri guvernamentale pentru finanţarea bugetului de apărare.

• BMO Private Wealth: ”Problemele geopolitice nu reuşesc să capteze atenţia investitorilor prea mult timp, dacă o fac vreodată”

Carol Schleif, strateg-şef de piaţă la BMO Private Wealth, divizia din cadrul Bank of Montreal destinată clienţilor cu averi mari, spune că pieţele sunt mai atente la dinamica indicatorilor economici şi perspectivele politicii monetare, în condiţiile în care conflictul din Ucraina datează de câţiva ani.

”Singura noutate este că nu a existat nicio noutate. Nu cred că vor fi aspecte cu adevărat relevante pentru pieţe - de regulă, problemele geopolitice nu reuşesc să capteze atenţia investitorilor prea mult timp, dacă o fac vreodată. Pieţele se află la maxime istorice, în ciuda faptului că acest conflict durează deja de trei ani. Investitorii sunt mult mai atenţi la consum, la inflaţie şi la mesajele ce vor veni de la Wyoming”, a comentat Schleif pentru Reuters întâlnirea dintre Trump şi Putin de la finele săptămânii trecute.

Întâlinirea anuală de la Jackson Hole, Wyoming, va avea loc între 23 şi 25 august, reunind lideri din lumea financiară şi economişti de top pentru a discuta marile teme economice globale. Evenimentul este urmărit atent deoarece discursurile, în special ale preşedintelui Rezervei Federale, oferă indicii despre politica monetară ce poate influenţa pieţele financiare.

În opinia directorului de investiţii al companiei de servicii financiare Comerica, Eric Teal, faptul că în urma întâlnirii Trump - Putin nu s-au anunţat sancţiuni economice este un lucru pozitiv, iar pieţele ar trebui să răsufle uşurate.

”În orice caz, vedem oportunităţi în sectorul energetic, având în vedere că preţurile petrolului sunt acum destul de scăzute, iar perspectiva unor sancţiuni asupra petrolului nu s-a materializat. Este posibil să apară o revenire a pieţei (engl. relief rally), ceea ce poate reprezenta un moment bun pentru investiţii în energie, pe măsură ce intrăm într-un sezon cu cerere mai mare şi accelerarea creşterii economice”, a spus directorul Comerica, citat de Reuters.

În urma discuţiilor sale cu Putin, Trump a declarat că va amâna impunerea de tarife pentru ţări care cumpără petrol rusesc. Anterior, el ameninţase cu sancţiuni asupra Moscovei şi a unor ţări precum China şi India, care achiziţionează petrol rusesc, dacă nu se fac paşi pentru a pune capăt războiului din Ucraina.

Ieri, la ora 13:30, petrolul Brent se tranzacţiona în scădere cu 0,24%, la 65,59 dolari pe baril, în vreme ce sortimentul West Texas Intermediate, referinţa pieţei americane, avea o depreciere de 0,22%, până la 62,17 dolari pe baril, conform datelor Investing.com.

În opinia directorului de investiţii al Comerica, aurul şi metalele preţioase vor înregistra probabil vânzări, fiind considerate active de refugiu. ”Totuşi, având în vedere îngrijorările legate de inflaţie, ele pot oferi şi oportunităţi bune de cumpărare dacă apar corecţii”, a mai spus Teal.

Aurul avea o creştere de 0,41%, ieri la ora 13:30, până la 3.349 de dolari pe uncie, în vreme ce argintul urca cu 0,26%, la 38,115 dolari pe uncie.

• Running Point: ”Cred că pieţele vor privi situaţia ca pe un status quo, dar consider că de aici încolo există doar potenţial de creştere”

Michael Ashley Schulman, directorul de investiţii al firmei de investiţii Running Point crede că, în condiţiile în care au trecut deja peste trei ani de la începutul războiului, întâlnirea de la finele săptămânii trecute nu ar trebui să aibă un impact prea mare. ”Cred că pieţele vor privi situaţia ca pe un status quo, dar consider că de aici încolo există doar potenţial de creştere”, a spus Schulman, citat de Reuters.

Louis Navellier, fondatorul şi directorul de investiţii al Navellier & Associates, firmă de administrare de portofolii şi consultanţă investiţională consideră că, în momentul în care se va ajunge la o încetare a focului, piaţa acţiunilor poate înregistra un raliu datorită aşa-numitului dividend al păcii, potrivit Investors Business Daily.

• Price Futures Group: ”Ameninţarea unor sancţiuni imediate împotriva Rusiei sau a altor ţări este suspendată pentru moment”

Phil Flynn, analist senior la firma de servicii financiare Price Futures Group, spune că traderii de petrol aşteaptă un acord în războiul din Ucraina, iar până când acesta va apărea preţurile ţiţeiului brut vor rămâne probabil blocate într-un interval îngust.

”Ceea ce ştim este că ameninţarea unor sancţiuni imediate împotriva Rusiei sau a unor sancţiuni secundare împotriva altor ţări este suspendată pentru moment - fapt care pune presiune de scădere asupra preţurilor”, a spus analistul, citat de Reuters.

În urma sancţiunilor occidentale asupra petrolului rusesc, Moscova şi-a redirecţionat exporturile către China şi India, mai notează publicaţia menţionată.