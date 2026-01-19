Platforma BT Research a anunţat că vine cu noutăţi în 2026

BT Research, platforma Băncii Transilvania dedicată analizelor macroeconomice şi informaţiilor financiare, vine în acest an cu noutăţi şi diferite funcţionalităţi, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei:

*Sinteza principalilor indicatori economici ai României, însoţită de perspectiva BT;

*Prezentarea grafică interactivă a evoluţiilor macroeconomice din ultimii zece ani;

*Insight-uri macroeconomice, cel mai recent fiind Relaţiile economice dintre România şi Austria;

*Opinii ale unor experţi internaţionali, cum este The European Outlook for 2026, Risks and Opportunities in a Changing World, articol semnat de Erik Fossing Nielsen, Senior Advisor, Independent Economics, Londra.

Conform sursei citate, platforma a fost prezentată la Viena, în cadrul evenimentului The Central & Eastern European Forum, organizat de Financial Times Live, în 13 - 14 ianuarie.

„La Banca Transilvania, credem că împărtăşirea cunoştinţelor reprezintă una dintre cele mai valoroase modalităţi prin care contribuim la bunăstarea şi siguranţa financiară. Deciziile informate se bazează pe analize relevante şi accesibile, la momentul potrivit. BT Research oferă acces rapid la informaţii despre indicatori macroeconomici, perspective de piaţă şi analize economice care influenţează evoluţia peisajului financiar din România. Platforma acoperă într-un mod integrat cercetarea economică, politicile publice, ciclurile economice şi dinamica pieţelor financiare”, a declarat Ioan Nistor, Economist Şef, Banca Transilvania, în comunicat.