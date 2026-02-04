Poliţia de Frontieră a depistat peste 1.100 de produse contrafăcute la Giurgiu

Poliţiştii de frontieră din Giurgiu au descoperit peste 1.100 de articole vestimentare, produse de marochinărie şi parfumerie, inscripţionate cu denumirea unor mărci protejate, despre care există suspiciunea că sunt contrafăcute, în urma unor controale efectuate asupra mai multor autocare care circulau pe ruta Turcia - România, potrivit unui comunicat de presă.

Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Giurgiu a transmis că verificările au avut loc în perioada 3-4 februarie, pe DN5, la diferite intervale orare, subliniază sursa citată. În urma controlului mijloacelor de transport, poliţiştii au identificat 1.126 de produse care aparţineau unor şoferi şi pasageri, cetăţeni turci cu vârste cuprinse între 21 şi 34 de ani, aceştia neputând prezenta documente de provenienţă, conform comunicatului de presă.

Sursa menţionată subliniază că valoarea bunurilor ridicate este estimată la 234.550 de lei, în cazul în care ar fi fost comercializate ca produse originale. Articolele au fost ridicate şi introduse în camera de corpuri delicte a instituţiei, pentru continuarea cercetărilor, se adaugă în comunicat.

Autorităţile efectuează cercetări pentru punerea în circulaţie a unor produse purtând mărci identice sau similare cu mărci înregistrate, faptă care aduce prejudicii titularilor drepturilor de proprietate intelectuală, conform comunicatului.