Polonia confirmă incursiunea a două drone în spaţiul său aerian

Două drone au încălcat spaţiul aerian al Poloniei în noaptea de marţi spre miercuri, dar nu au fost doborâte întrucât nu prezentau pericol, a anunţat joi armata poloneză, potrivit Reuters, care afirmă cele ce urmează.

Generalul Maciej Klisz, comandantul operaţional al forţelor armate, a precizat că ambele incidente s-au aflat „sub controlul deplin al forţelor naţionale şi al unităţilor alocate sistemului de apărare al statului”. La rândul său, generalul Wieslaw Kukula, şeful Statului Major General, a declarat că dronele au părăsit spaţiul aerian fără să provoace daune.

Incidentele au avut loc în contextul unui atac de amploare lansat de Rusia asupra Ucrainei, cu peste 500 de rachete şi drone, inclusiv în regiunile vestice, în urma căruia Polonia şi-a mobilizat avioanele militare şi a ridicat nivelul de activare a radarelor şi sistemelor antiaeriene, potrivit sursei citate.

Polonia se află în alertă maximă pentru obiectele care pătrund pe teritoriul său după incidentul din 2022, când o rachetă ucraineană rătăcită a lovit un sat din sudul ţării, ucigând două persoane.