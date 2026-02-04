Poluare cu produse petroliere pe Dunăre, în zona Giurgiu

O posibilă poluare cu produse petroliere, inclusiv carburant şi ulei, a fost semnalată astăzi în zona Plajei Vechi din Giurgiu, pe canalul Plantelor, în urma scufundării unui împingător, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei.

Administraţia Naţională „Apele Române”, prin Administraţia Bazinală de Apă Argeş-Vedea şi Sistemul de Gospodărire a Apelor Giurgiu, a fost informată telefonic de Garda Naţională de Mediu - Comisariatul Judeţean Giurgiu, se arată în comunicat.

Echipele Laboratorului de Calitate a Apelor din Giurgiu, împreună cu specialişti ai Inspecţiei Bazinale a Apelor, se deplasează către locul incidentului pentru evaluarea situaţiei, subliniază sursa citată. Se vor preleva probe din mai multe puncte ale Dunării, iar rezultatele analizelor vor ghida măsurile de intervenţie, potrivit sursei menţionate.

Conform comunicatului, pentru limitarea şi îndepărtarea produselor petroliere de la suprafaţa apei, echipele Apei Române sunt pregătite cu materiale absorbante tip spill-sorb şi baraje speciale. Situaţia este monitorizată permanent, iar măsurile vor fi adaptate în funcţie de evoluţia incidentului şi de datele de laborator, adaugă sursa citată.