Populaţia Chinei a scăzut pentru al patrulea an consecutiv

T.B.
Internaţional / 19 ianuarie, 07:08

Populaţia Chinei a scăzut pentru al patrulea an consecutiv

Populaţia Chinei a scăzut pentru al patrulea an consecutiv în 2025, rata natalităţii atingând un minim istoric, arată datele oficiale publicate luni, potrivit Reuters.

Conform aceloraşi date citate de Reuters, populaţia ţării s-a redus cu 3,39 milioane de persoane, până la 1,405 miliarde, un declin mai accelerat decât în 2024, în timp ce numărul naşterilor a coborât la 7,92 milioane în 2025, cu 17% sub nivelul de 9,54 milioane din anul anterior.

Rata natalităţii din China a ajuns la 5,63 la 1.000 de persoane, indică statisticile oficiale preluate de Reuters.

Naşterile din 2025 au fost „aproximativ la acelaşi nivel ca în 1738, când populaţia Chinei era de numai aproximativ 150 de milioane”, a declarat demograful Yi Fuxian de la Universitatea din Wisconsin-Madison, citat de Reuters.

Rata mortalităţii din China, de 8,04 la 1.000 de persoane în 2025, a fost cea mai ridicată din 1968, potrivit datelor analizate de Reuters.

Populaţia Chinei este în scădere din 2022 şi îmbătrâneşte rapid, ceea ce complică strategia Beijingului de stimulare a consumului intern şi de reducere a datoriei, notează Reuters.

Numărul persoanelor cu vârsta peste 60 de ani a ajuns la aproximativ 23% din populaţia totală, conform datelor Biroului Naţional de Statistică (NBS), citate de Reuters.

Până în 2035, populaţia de peste 60 de ani va ajunge la 400 de milioane, aproximativ egal cu populaţia Statelor Unite şi a Italiei la un loc, ceea ce va scoate sute de milioane de persoane din forţa de muncă într-un moment în care bugetele pentru pensii sunt deja sub presiune, relatează Reuters.

China a majorat deja vârsta de pensionare, bărbaţii urmând să lucreze până la 63 de ani în loc de 60, iar femeile până la 58 de ani în loc de 55, potrivit informaţiilor transmise de Reuters.

Umbra lungă a politicii unui singur copil

Căsătoriile în China au scăzut cu o cincime în 2024, cea mai mare diminuare înregistrată vreodată, cu peste 6,1 milioane de cupluri care s-au căsătorit, faţă de 7,68 milioane în 2023, arată datele citate de Reuters.

Căsătoriile reprezintă, de regulă, un indicator principal al evoluţiei natalităţii în China, subliniază Reuters.

Demografii estimează că decizia din mai 2025 de a permite cuplurilor să se căsătorească oriunde în ţară, nu doar în localitatea de reşedinţă, va duce probabil la o creştere temporară a natalităţii, potrivit Reuters.

Numărul căsătoriilor a crescut cu 22,5% faţă de anul precedent, ajungând la 1,61 milioane în trimestrul al treilea din 2025, ceea ce sugerează că China ar putea pune capăt unui declin anual al căsătoriilor care durează de aproape un deceniu, relatează Reuters.

Datele complete privind căsătoriile din 2025 urmează să fie publicate în cursul acestui an, conform Reuters.

Autorităţile încearcă, totodată, să promoveze „opinii pozitive despre căsătorie şi naşterea copiilor”, în efortul de a contracara efectele politicii copilului unic aplicate între 1980 şi 2015, care a contribuit la reducerea sărăciei, dar a remodelat profund familiile şi societatea chineză, notează Reuters.

Populaţia, o problemă-cheie în strategia economică

Migraţia populaţiei a amplificat provocarea demografică, numeroase persoane mutându-se din zonele rurale către oraşe, unde creşterea copiilor este mai costisitoare, potrivit Reuters.

Rata de urbanizare a Chinei a ajuns la 68% în 2025, faţă de aproximativ 43% în 2005, arată datele citate de Reuters.

Conform estimărilor Reuters, factorii de decizie de la Beijing au transformat planificarea populaţiei într-o componentă centrală a strategiei economice, China confruntându-se în acest an cu un cost potenţial total de aproximativ 180 de miliarde de yuani (25,8 miliarde de dolari) pentru stimularea natalităţii.

Cele mai mari costuri sunt reprezentate de subvenţia naţională pentru copii, introdusă anul trecut, şi de angajamentul ca femeile să nu suporte „cheltuieli din propriul buzunar” pe durata sarcinii în 2026, toate costurile medicale, inclusiv fertilizarea in vitro, urmând să fie rambursate integral din fondul naţional de asigurări medicale, relatează Reuters.

China are una dintre cele mai scăzute rate de fertilitate din lume, de aproximativ o naştere pe femeie, mult sub rata de înlocuire de 2,1, situaţie comparabilă cu cea din Taiwan, Coreea de Sud şi Singapore, potrivit Reuters.

Numărul femeilor aflate la vârsta fertilă în China, definite de ONU ca având între 15 şi 49 de ani, va scădea cu mai mult de două treimi, ajungând la sub 100 de milioane până la sfârşitul secolului, conform estimărilor citate de Reuters.

