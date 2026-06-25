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Posibil parteneriat Apple-Intel: logică strategică clară, rezultate aşteptate cel mai devreme în 2028

L.B.
Companii / 25 iunie, 08:13

Posibil parteneriat Apple-Intel: logică strategică clară, rezultate aşteptate cel mai devreme în 2028

n eventual acord prin care Apple ar produce unele dintre cipurile sale la Intel ar reprezenta una dintre cele mai importante schimbări din industria semiconductorilor din ultimii ani, însă analiştii avertizează că beneficiile concrete nu s-ar vedea înainte de 2028-2029, conform Reuters, citat de News.ro.

Nici Apple, nici Intel nu au confirmat oficial existenţa unui acord, deşi informaţiile apărute după anunţurile de săptămâna trecută de la Washington au alimentat speculaţiile privind o apropiere între cele două companii, potrivit aceleiaşi surse. Pentru Apple, o colaborare cu Intel ar însemna acces la capacităţi suplimentare de producţie, în condiţiile în care principalul furnizor actual, compania taiwaneză TSMC, se confruntă cu o cerere uriaşă pentru cipurile destinate inteligenţei artificiale, directorul general Tim Cook recunoscând în aprilie că limitările de producţie ale TSMC au afectat vânzările de iPhone, conform News.ro. Pentru Intel, un contract cu Apple ar reprezenta o validare majoră a eforturilor sale de a redeveni un producător important de cipuri pentru alte companii, după ani de întârzieri şi dificultăţi tehnologice, potrivit aceleiaşi surse.

Malcolm Penn, directorul firmei de cercetare Future Horizons, estimează că proiectarea unui sistem complex pe cip durează aproximativ doi ani, iar producţia şi extinderea la scară industrială adaugă câteva luni suplimentare, primele cipuri putând ieşi de pe linii în cel mai optimist scenariu în doi-trei ani, conform News.ro. El avertizează că Apple ar trebui să aibă încredere deplină în tehnologia şi instrumentele de proiectare ale Intel, ceea ce implică riscuri comerciale şi financiare importante, potrivit aceleiaşi surse.

Există dezacorduri între analişti cu privire la tehnologia pe care Apple ar urma să o aleagă: unii estimează că firma din Cupertino va opta pentru viitorul proces Intel 14A, care nu va fi disponibil în volum înainte de 2028-2029, în timp ce alţii consideră că Apple va prefera procese mai mature şi mai fiabile, pentru a reduce riscurile, conform News.ro. Daniel Newman, directorul Futurum Group, estimează că primele produse Apple fabricate de Intel ar putea apărea la finele lui 2027 sau începutul lui 2028, iniţial pe componente mai puţin critice, precum MacBook Air sau unele versiuni de iPad, potrivit aceleiaşi surse.

Un obstacol major îl reprezintă randamentul producţiei - procentul de cipuri funcţionale după fabricare -, Apple fiind obişnuită cu standardele ridicate ale TSMC, pe care Intel va trebui să le egaleze, conform News.ro. Paul Meeks, şeful cercetării tehnologice la Freedom Capital Markets, avertizează că piaţa pare prea optimistă, întrucât investitorii presupun o execuţie perfectă din partea unei companii care nu a mai livrat rezultate impecabile de aproape 20 de ani, potrivit aceleiaşi surse. Dacă acordul se va concretiza, el ar putea deveni un element-cheie al strategiei SUA de a readuce producţia avansată de semiconductori pe teritoriul american, conform News.ro.

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