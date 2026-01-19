Preşedintele Bulgariei şi-a anunţat demisia

Preşedintele Bulgariei, Rumen Radev, a anunţat că demisionează, alimentând speculaţiile potrivit cărora acesta îşi va forma propriul partid politic pentru a candida la viitoarele alegeri parlamentare anticipate, convocate după ce guvernul anterior a demisionat luna trecută, iar partidele din parlament au declinat oferta de a forma un nou executiv, potrivit Reuters.

Conform sursei citate, Radev, care urma să ocupe funcţia, în mare parte ceremonială, până în ianuarie 2027, a declarat că va depune demisia la Curtea Constituţională marţi. Dacă va fi aprobată, el va fi înlocuit de vicepreşedinta Iliana Iotova până la alegerile prezidenţiale din noiembrie, a relatat Reuters.

Radev, care şi-a exprimat scepticismul faţă de recenta decizie a Bulgariei de a adera la zona euro şi, de-a lungul timpului, opinii favorabile Kremlinului cu privire la războiul din Ucraina, a fost ales preşedinte în 2016 şi, din nou, în 2021, a relatat sursa amintită.

Decizia lui de a demisiona, larg anticipată în ţara balcanică, vine în contextul unei crize politice care împinge Bulgaria spre a opta rundă de alegeri parlamentare în patru ani, a informat Reuters, care a amintit că în urma fragmentării extreme din interiorul Parlamentului de la Sofia, o serie de câştigători ai alegerilor nu au reuşit să creeze majorităţi sau să coaguleze coaliţii de guvernare durabile.