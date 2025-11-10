Preşedintele Nicuşor Dan a discutat la Cotroceni cu liderii coaliţiei despre reforme şi tensiunile din guvern

Preşedintele Nicuşor Dan se va întâlni marţi, la ora 10.00, cu liderii coaliţiei de guvernare, la Palatul Cotroceni, în contextul tensiunilor apărute între partide pe tema reformei pensiilor magistraţilor, a restructurării administraţiei şi a măsurilor economice propuse de PSD, potrivit Administraţiei Prezidenţiale.

Întâlnirea are loc după publicarea motivării Curţii Constituţionale privind proiectul de reformă a pensiilor speciale, iar liderii coaliţiei trebuie să decidă dacă vor elabora o nouă lege sau vor modifica proiectul respins.

La discuţii sunt invitaţi reprezentanţii PSD, PNL, USR, UDMR şi ai minorităţilor naţionale, într-un moment de blocaj politic marcat de neînţelegeri privind majorarea salariului minim, reorganizarea administraţiei centrale şi aplicarea referendumului pentru reducerea numărului de parlamentari la 300.

În acelaşi timp, PSD l-a convocat pe premierul Ilie Bolojan în plenul Camerei Deputaţilor pentru a da explicaţii privind redimensionarea trupelor americane din România.

Tensiunile s-au amplificat şi în interiorul guvernului, după ce liderul PSD, Sorin Grindeanu, a cerut ministrului Transporturilor, Ciprian Şerban, să transmită premierului o solicitare de revocare a directorului Autorităţii pentru Reformă Feroviară, Mihai Barbu, trezorier al PNL, acuzat că şi-ar fi exercitat influenţa politică în favoarea unui om de afaceri din Vaslui, cercetat de DNA.

Totodată, Grindeanu a cerut o analiză urgentă privind sumele colectate la contribuţiile de sănătate (CASS) pentru categoriile scutite - mame, veterani, deţinuţi politici şi personal monahal - în lunile septembrie şi octombrie, afirmând că „dacă măsurile luate au avut doar un efect simbolic şi nu au adus venituri suplimentare, ele trebuie corectate imediat”.