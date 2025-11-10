Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
English
Previziuni 2026: Germania, Regatul Unit şi Franţa - economiile de top ale Europei

V.R.
10 noiembrie

Previziuni 2026: Germania, Regatul Unit şi Franţa - economiile de top ale Europei

English Version

După doi ani de activitate lentă, motorul economic al Europei este aşteptat să îşi recapete tracţiunea. Cel mai recent raport al Fondului Monetar Internaţional (FMI) referitor la Perspectivele Economice Globale estimează că Produsul Intern Brut al regiunii va ajunge la 31,4 trilioane de dolari (27 de trilioane de euro) în 2026, cele mai mari creşteri fiind concentrate în Europa de Vest, potrivit visualcapitalist.com.

Germania, lider în Europa

Aşteptările FMI arată că Germania îşi va relua avântul, adăugând aproape 400 de miliarde de dolari economiei sale între 2024 şi 2026. Cu o valoare de 5,3 trilioane de dolari, aceasta va reprezenta aproximativ 17% din PIB-ul total european, fiind lider în clasament. Imediat în urma sa, regăsim Regatul Unit şi Franţa, cu economii de 4,2 trilioane de dolari, respectiv 3,6 trilioane de dolari. Clasamentul ţărilor europene este realizat în funcţie de PIB-ul nominal estimat în dolari sau euro.

Împreună, cele trei ţări menţionate vor genera peste 40% din activitatea economică totală a Europei, anul viitor. Acest lucru subliniază modul în care marile pieţe domină imaginea regională.

Pe locul al patrulea se situează Italia (2,7 trilioane de dolari), iar pe al cincilea - Rusia (2,5 trilioane de dolari). Spania ocupă poziţia a şasea (2 trilioane de dolari), iar pe cea a şaptea regăsim Olanda (1,4 trilioane de dolari). Locurile 8 -10 arată astfel: Polonia (1,1 trilioane de dolari), Elveţia (1,07 trilioane de dolari), Belgia (761 miliarde de dolari).

Conform sursei citate, Europa de Vest va avea o economie de 12,8 trilioane de dolari, cea de Nord - de 7,3 trilioane de dolari, Europa de Sud - de 5,86 trilioane de dolari, cea de Est - de 5,39 trilioane de dolari.

Europa de Sud şi de Est - pe căi divergente

Continentul poate fi practic împărţit în două jumătăţi: cea nordică şi vestică, respectiv jumătatea sudică şi estică. Italia şi Spania, marile economii ale Europei de Sud, sunt pe cale să aibă o expansiune modestă în 2026, conform datelor menţionate anetrior (2,7, respectiv 1,8 trilioane de dolari).

În Europa de Est, Rusia este estimată la 2,5 trilioane de dolari, ajutată de exporturile de energie, în timp ce Polonia intră în top 10 continental cu 1,1 trilioane de dolari.

Cu toate acestea, în ciuda unui deceniu de avans accelerat care a dus la creşterea PIB-ului real pe cap de locuitor în Est, se preconizează o cale lungă de parcurs pentru a reduce decalajul de venituri cu Occidentul.

Redresare după pandemie şi criza energiei

FMI are veşti bune, dar şi proaste pentru Europa. Conform sursei citate, vestea bună este că pandemia şi şocurile generate de criza energiei au trecut, iar continentul este oficial în modul de redresare datorită ”deciziilor politice bune”. Acest lucru a generat salarii reale mai mari, care au stimulat consumul, în special în Germania, cea mai mare economie europeană.

Vestea proastă este că războiul comercial al preşedintelui american Donald Trump provoacă incertitudine şi va reduce cu 0,5% creşterea economică a Europei, ceea ce va fi compensat oarecum de cheltuieli mai mari pentru infrastructură şi apărare. Cu toate acestea, la rândul lor, aceste cheltuieli guvernamentale mai mari vin în detrimentul datoriilor.

10 noiembrie

10 noiembrie
Ediţia din 10.11.2025

Consultă arhiva ziarului
