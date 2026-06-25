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Producătorul de uşi de garaj MCA Grup şi-a crescut afacerile cu 20%

L.B.
Companii / 25 iunie, 10:06

Producătorul de uşi de garaj MCA Grup şi-a crescut afacerile cu 20%

Investiţiile în automatizarea fabricii din Popeşti Leordeni au sporit eficienţa în producţie;

Cel puţin o treime din afacerile MCA, generate din export;

Piaţa uşilor de garaj şi industriale: peste 30.000 de unităţi şi peste 300.000 de rulouri comercializate.

MCA Grup, producător autohton de uşi de garaj, industriale şi sisteme de rulouri pentru ferestre şi uşi, a înregistrat o creştere de peste 20% a afacerilor în anul 2025, depăşind pentru prima dată un rulaj de 15 milioane euro (75 milioane lei), conform unui comunicat de presă remis redacţiei.

Evoluţia vine ca urmare a unei prezenţe tot mai mari la export, atât pe pieţele regionale, cât şi în vestul Europei, dar şi a investiţiilor din ultimii ani, ce au vizat o automatizare a liniilor de producţie.

„În ultimii doi ani am investit peste 4 milioane de euro în proiecte complexe de automatizare a liniilor de producţie. Produsele noastre sunt realizate la comandă, ceea ce ridică provocări şi necesită o expertiză tehnică solidă în identificarea celor mai fiabile soluţii de automatizare. Este nevoie de o echipă internă pregătită care să înţeleagă bine procesele pentru a realiza utilajele împreună cu furnizori specializaţi pe tipul acesta de linii de producţie, fiind un proiect care nu poate fi complet externalizat. Etapa de proiectare a automatizărilor a durat aproximativ un an şi jumătate, iar acum suntem în etapa de implementare, aproape de finalizare”, a declarat Ciprian Oprea, director general MCA Grup.

Pentru MCA Grup, investiţiile realizate au dus la eficientizarea manoperei şi la sporirea capacităţii de producţie crescând în acelaşi timp standardul de calitate. Cerinţele clienţilor sunt din ce în ce mai complexe astăzi şi depăşesc zona produselor propriu zise, ceea ce a condus la dezvoltarea unor servicii conexe şi complexe, de-a lungul întregului proces, de la proiectarea de soluţii tehnice customizate pe nevoi şi buget, până la livrarea în timp scurt pentru a susţine proiectele clienţilor şi până la servicii de instalare şi post-vânzare în garanţie şi după expirarea acesteia.

Ultimii ani s-au caracterizat printr-o volatilitate ridicată a mediului macro, ceea ce a condus, în perioada 2020-2023, la creşterea preţurilor cu materia primă, lucru care a avut un impact şi asupra preţurilor din sectorul uşilor de garaj şi industriale. A urmat apoi o perioadă de recalibrare, pentru ca în prezent să vedem iar o creştere a preţurilor la oţel şi aluminiu, dar şi la transport. Cu toate acestea, vânzările MCA Grup au rămas stabile, în primul rând datorită atenţiei faţă de menţinerea calităţii livrate, dar şi faţă de nevoile specifice în relaţie cu clienţii noştri.

În fabrica MCA Grup de lângă Bucureşti s-a urmărit continuu creşterea eficienţei, reducerea eforturilor colegilor din producţie, sporirea uşurinţei în montajul produselor sau creşterea eficienţei energetică a acestora.

Tendinţele actuale din piaţă indică o creştere a interesului clienţilor pentru soluţii care îmbină sustenabilitatea cu eficienţa economică. În acest context, investiţiile realizate au vizat alinierea portofoliului de produse la standarde de calitate superioare, răspunzând astfel nevoilor tot mai complexe ale utilizatorilor finali din segmentele rezidenţial şi industrial.

„Evoluţia tehnologică, directivele europene pentru eficienţă, dar şi schimbările macroeconomice globale sunt forţe care influenţează toate domeniile, inclusiv cel al construcţiilor, în care activăm şi noi. Vedem o cerere crescută pentru produse care respectă standardele de calitate (cu documentaţie corespunzătoare, certificări, BIM etc.), dar în acelaşi timp au un preţ corect, care reflectă acea calitate, o cerere ridicată pentru produse sustenabile energetic, cu un consum optimizat şi integrare în sistemele BMS sau a soluţiilor ce oferă protecţie la foc (normativul P118), dar şi o cerere crescută pentru uşi şi soluţii de acces automatizate de calitate superioară şi durabilitate mai mare în timp”, a adăugat Ciprian Oprea.

MCA Grup: Cel puţin o treime din afaceri, generate din export

Peste 30% din afacerile MCA Grup sunt realizate din export, pe pieţele din regiune, dar şi spre cele din vestul Europei. Din punct de vedere cantitativ, vânzările de uşi industriale merg în proporţie de 33% la export, în timp ce uşile rezidenţiale au o pondere de aproximativ 50%.

„Avem o prezenţă constantă şi tot mai ridicată, în ultimii ani, pe pieţele din regiune şi din vestul Europei. Produsele noastre „Made in Romania” ajung în proiecte rezidenţiale sau industriale din Franţa, Germania, Belgia, Austria, Italia, Bulgaria sau Republica Moldova, iar prezenţa la export rămâne o prioritate în business-ul nostru”, a mai adăugat Ciprian Oprea.

Investiţiile realizate în ultimii ani în unitatea de producţie a MCA Grup, au condus la o creştere cu 30% a suprafeţei totale de vânzare, la circa 7.000 mp producţie şi 1.200 mp spaţii de depozitare.

Estimările MCA mai arată că piaţa uşilor de garaj şi industriale se ridică la peste 30.000 de unităţi vândute şi peste 300.000 de rulouri comercializate.

Opinia Cititorului ( 1 )

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  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 25.06.2026, 10:38)

    normal, in vremuri grele oamenii iei protejează mai bine ce au.

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    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

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