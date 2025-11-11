Prognoza meteo (11.11. - 12.11.2025)

Prognoza pentru România

Valorile termice se vor situa peste mediile multianuale specifice datei în cea mai mare parte a ţării. În Muntenia, în Dobrogea şi în sudul Moldovei, norii vor persista în cea mai mare parte a intervalului şi mai ales ziua va ploua, pe alocuri moderat cantitativ. În celelalte regiuni înnorările vor fi temporare, iar ploi slabe se vor semnala pe suprafeţe mici. Mai ales în cursul nopţii, pe arii restrânse, la altitudini de peste 1500 m, se vor semnala şi precipitaţii sub formă de lapoviţă şi ninsoare. Vântul va sufla slab şi moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 9 şi 17 grade, iar cele minime între 0 şi 9 grade, cu valori uşor mai scăzute în depresiunile Carpaţilor Orientali. Dimineaţa şi noaptea, pe spaţii mici, va fi ceaţă.

Prognoza pentru Bucureşti

Vremea se va menţine închisă şi ploioasă. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 13 grade, iar cea minimă va fi de 5...7 grade.