Prognoza meteo (12.08. - 13.08.2025)

Prognoza pentru România

Vremea va fi călduroasă în majoritatea zonelor, iar în sudul Banatului şi al Olteniei, precum şi în sud-vestul Transilvaniei şi al Munteniei, izolat va fi caniculară, condiţii în care disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unităţi. Cerul va fi mai mult senin, exceptând zona montană unde va fi variabil, cu înnorări temporar accentuate după-amiaza şi seara, când izolat vor fi condiţii pentru ploi de scurtă durată. Vântul va sufla slab şi moderat, local cu uşoare intensificări ziua în regiunile sudice, iar noaptea doar în sudul Banatului. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 25 şi 35 de grade, iar cele minime se vor situa între 11 şi 22 de grade, mai scăzute în depresiunile din estul Transilvaniei spre 8 grade.

Prognoza pentru Bucureşti

Valorile termice diurne, în scădere faţă de ziua anterioră, vor caracteriza o vreme călduroasă. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla moderat ziua şi în general slab noaptea. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 32 de grade, iar cea minimă va fi de 16...19 grade.