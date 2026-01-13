Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
13 ianuarie

Prognoza meteo (13.01. - 14.01.2026)

Prognoza pentru România

Vremea va fi rece, în continuare deosebit de rece în nord şi centru, geroasă dimineaţa în cea mai mare parte a ţării, iar noaptea în Maramureş, cea mai mare parte a Transilvaniei, jumătatea de nord a Moldovei şi zona de munte. Temperaturile maxime se vor încadra în general între -9 şi 2 grade, iar cele minime între -13 şi -6 grade, local mai ridicate în extremitatea de sud-vest a teritoriului, spre 1...3 grade. Cerul va fi mai mult noros în regiunile intracarpatice, unde mai ales ziua şi la începutul nopţii, temporar va ninge şi se va depune strat nou de zăpadă, în general de 2...8 cm, iar în Carpaţii Occidentali şi în vestul Carpaţilor Meridionali, local de 10...15 cm. În sud şi est înnorările vor fi temporare, iar ninsori slabe se vor semnala pe arii relativ extinse în Oltenia, local în Muntenia şi pe arii restrânse în Dobrogea şi Moldova. În Banat şi Oltenia, mai ales spre seară şi noaptea, ninsorile se vor transforma pe alocuri în lapoviţă şi ploaie şi vor fi depuneri de polei. Vântul va sufla slab şi moderat, temporar cu intensificări în zona montană înaltă, în special a Carpaţilor Meridionali, unde vor fi viteze de 70...80 km/h viscolind zăpada. Dimineaţa şi noaptea, pe arii restrânse va fi ceaţă şi chiciură.

Prognoza pentru Bucureşti

Vremea va fi în continuare deosebit de rece, geroasă îndeosebi dimineaţa. Cerul va fi temporar noros şi mai ales după-amiaza şi seara va ninge slab. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de -4...-2 grade, iar cea minimă de -8...-7 grade. Spre sfârşitul nopţii vor fi condiţii de ceaţă şi chiciură.

