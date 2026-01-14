Prognoza meteo (14.01. - 15.01.2026)

Prognoza pentru România

Valorile de temperatură vor creşte faţă de intervalul precedent, însă se vor menţine sub mediile multianuale în nordul, centrul, estul şi parţial în sudul ţării. Cerul va avea înnorări temporare şi vor fi precipitaţii slabe, predominant sub formă de ploaie pe arii restrânse în Banat şi Crişana şi mixte în Maramureş, local la munte, precum şi în Transilvania şi Moldova şi izolat în Muntenia şi Dobrogea, ce vor favoriza, local, depunerile de polei. Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificări uşoare la altitudini mari. Temperaturile maxime se vor încadra în general între -6 şi 6 grade, iar cele minime între -7 şi 3 grade. Dimineaţa şi noaptea pe arii restrânse va fi ceaţă asociată cu depunere de chiciură.

Prognoza pentru Bucureşti

Valorile de temperatură se vor situa sub mediile multianuale, astfel că temperatura maximă va fi de -2...-1 grad. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura minimă va fi de -7...-6 grade. Dimineaţa şi noaptea vor fi condiţii de ceaţă asociată cu depunere de chiciură.