Prognoza meteo (20.01. - 21.01.2026)

Prognoza pentru România

Valorile termice vor fi în continuare deosebit de scăzute (în medie cu 5...9 grade mai mici decât cele specifice datei) în judeţele Botoşani, Iaşi, Harghita, Mureş, Cluj, Alba şi Hunedoara unde se vor încadra între -8 şi -4 grade şi mai scăzute până în jurul a -10 grade, pe văi şi în depresiuni, unde gerul va persista. În celelalte zone maximele termice vor fi mai ridicate, până în jurul a 6 grade în dealurile Munteniei. Cerul va fi variabil, iar la câmpie local va fi nebulozitate joasă stratiformă sau ceaţă cu depunere de chiciură. Vântul va sufla slab şi moderat, cu uşoare intensificări în zona înaltă a Carpaţilor Meridionali şi în sudul Banatului şi al Moldovei (cu viteze în general de 40...50 km/h). Temperaturile minime se vor menţine deosebit de scăzute, va fi ger în cea mai mare parte a ţării, iar acestea se vor situa între -21 de grade în depresiunile Carpaţilor Orientali şi -2...0 grade în Dealurile de Vest.

Prognoza pentru Bucureşti

Vremea va fi în continuare geroasă dimineaţa şi noaptea. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura maximă va fi de 0...2 grade, iar cea minimă de -11...-8 grade. Spre sfârşitul intervalului vor fi condiţii de ceaţă.