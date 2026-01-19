PwC România a sprijinit Leroy Merlin România în digitalizarea şi automatizarea proceselor de back office

PwC România a sprijinit Leroy Merlin România în modernizarea infrastructurii tehnologice şi integrarea proceselor operaţionale într-o platformă unificată (SAP S/4HANA), capabilă să susţină creşterea accelerată a businessului şi să răspundă cerinţelor tot mai complexe ale pieţei de retail, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei.

Conform sursei citate, implementarea SAP S/4HANA a vizat departamentele de back-office din ariile de supply chain, finanţe, achiziţii şi omnicommerce, marcând un pas important în transformarea digitală şi creşterea eficienţei operaţionale a unuia dintre cei mai mari retaileri de bricolaj din ţara noastră.

„Implementarea SAP S/4HANA nu este doar o actualizare tehnologică, ci o reinventare a modului în care Leroy Merlin România îşi gestionează operaţiunile. Prin integrarea proceselor de ofertare, supply chain, finance şi omnichannel într-o singură platformă, compania îşi consolidează capacitatea de a răspunde rapid şi eficient nevoilor clienţilor, reducând în acelaşi timp complexitatea operaţională. Este o dovadă clară că transformarea digitală nu mai este un avantaj competitiv opţional, ci o condiţie pentru creştere sustenabilă în retailul modern”, a declarat Radu Bădiceanu, Partener PwC România, în comunicat.

„Finalizarea acestui proiect marchează un pas major în transformarea digitală a companiei. Platformă integrată centralizează datele şi automatizează procesele operaţionale, optimizând fluxurile de lucru şi facilitând colaborarea cu clienţii şi partenerii. Colaborarea cu PwC România ne-a permis să implementăm această soluţie complexă fără întreruperi ale operaţiunilor şi să consolidăm o infrastructură IT scalabilă, pregătită să susţină viitoarele proiecte de creştere şi inovaţie,” a declarat Laurent Ostiz, CIO Leroy Merlin România, în sursa citată.

Prin digitizarea şi automatizarea proceselor de back office, Leroy Merlin România beneficiază de o acurateţe sporită a datelor, timpi de raportare reduşi şi o capacitate îmbunătăţită de analiză şi decizie, a relatat sursa citată, care a amintit că platforma SAP S/4HANA oferă, de asemenea, flexibilitatea necesară adaptării rapide la schimbările de pe piaţă, la evoluţiile preferinţelor clienţilor şi la modificările de reglementare.

„Acest proiect demonstrează capacitatea echipei noastre de a livra soluţii complexe de transformare digitală pentru companii de top din sectorul retail. Am lucrat îndeaproape cu echipele clientului pentru a înţelege specificul business-ului şi pentru a configura soluţia astfel încât să răspundă atât nevoilor actuale, cât şi obiectivelor de creştere pe termen lung”, a mai spus Radu Bădiceanu, în sursa amintită.

Proiectul confirmă angajamentul PwC România de a sprijini companiile locale în procesul de digitalizare şi de adoptare a tehnologiilor de ultimă generaţie, potrivit sursei citate. Echipa de consultanţă tehnologică a PwC România dispune de expertiză extinsă în implementarea soluţiilor SAP pentru clienţi din diverse industrii, inclusiv retail, automotive, producţie şi servicii financiare, a concluzionat comunicatul de presă.