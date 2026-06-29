Reuters: Aleksandr Lukaşenko în vizită la Beijing în timp ce Xi Jinping reafirmă sprijinul pentru suveranitatea Belarusului

Preşedintele chinez Xi Jinping i-a transmis luni, la Beijing, liderului belarus Aleksandr Lukaşenko faptul că Republica Populară Chineză sprijină ferm Belarusul în apărarea suveranităţii naţionale, a independenţei şi a integrităţii sale teritoriale, relatează Reuters.

Vizita oficială în China survine imediat după o serie de discuţii intense purtate de Lukaşenko săptămâna trecută cu preşedintele rus Vladimir Putin, în regiunea Moscovei, potrivit sursei citate.

Întâlnirea la nivel înalt se desfăşoară pe fondul accentuării tensiunilor geopolitice dintre Belarus şi Ucraina. Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a semnalat recent că Moscova încearcă să determine Minskul să îşi intensifice sprijinul logistic şi militar în contextul războiului din Ucraina, conform sursei citate.

„China şi Belarus trebuie să menţină comunicarea strategică, să promoveze progresul continuu al relaţiilor bilaterale la un nivel înalt şi să aducă beneficii mai mari popoarelor ambelor ţări”, a subliniat preşedintele Xi Jinping, adăugând că Beijingul este dispus să ofere în continuare asistenţă pentru dezvoltarea statului est-european, relatează Reuters.

Preşedinţia belarusă a descris legăturile bilaterale actuale ca fiind la „apogeul lor istoric”. Aleksandr Lukaşenko a evidenţiat importanţa coordonării permanente pe agenda internaţională şi regională, confirmând în dialogul cu Xi Jinping că a sosit în China direct de la discuţiile strategice purtate în Federaţia Rusă, potrivit sursei menţionate.