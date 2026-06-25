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Reuters: Paramount Skydance oferă concesii UE pentru aprobarea preluării Warner Bros Discovery

T.B.
Companii / 25 iunie, 06:30

Reuters: Paramount Skydance oferă concesii UE pentru aprobarea preluării Warner Bros Discovery

Paramount Skydance este pregătită să renunţe la societatea mixtă de distribuţie cinematografică pe care o deţine împreună cu Universal Pictures, pentru a răspunde preocupărilor autorităţilor europene privind concurenţa în cadrul preluării Warner Bros Discovery, evaluată la aproximativ 110 miliarde de dolari, transmite Reuters.

Potrivit unei surse familiarizate cu negocierile, compania va prezenta oficial propunerea Comisiei Europene săptămâna viitoare, după discuţiile purtate marţi cu autorităţile antitrust ale Uniunii Europene, relatează Reuters.

Oferta ar urma să prelungească analiza preliminară a tranzacţiei până la 21 iulie, cu zece zile lucrătoare peste termenul iniţial, potrivit Reuters.

Renunţarea la parteneriatul de distribuţie cu Universal Pictures este considerată o concesie importantă menită să reducă îngrijorările exprimate de operatorii europeni de cinematografe privind concentrarea excesivă a puterii pe piaţa distribuţiei de filme, notează Reuters.

Anterior, Paramount luase în calcul posibilitatea de a vinde unele canale de televiziune mai mici, inclusiv branduri destinate copiilor, potrivit Reuters. Sursele afirmă însă că autorităţile europene nu au identificat probleme semnificative în acea zonă, astfel încât aceste active nu mai sunt incluse în eventualele măsuri corective, conform Reuters.

Un purtător de cuvânt al companiei a refuzat să comenteze procedurile de reglementare aflate în desfăşurare, transmite Reuters.

Pe lângă analiza antitrust, tranzacţia este examinată şi în baza regulamentului european privind subvenţiile străine, potrivit Reuters.

Autorităţile verifică implicarea unor investitori din Orientul Mijlociu, inclusiv fondul suveran al Arabiei Saudite, o companie de investiţii din Abu Dhabi şi Autoritatea de Investiţii a Qatarului, care contribuie la finanţarea operaţiunii, relatează Reuters.

Sursele citate de Reuters afirmă însă că această procedură separată nu este considerată o problemă majoră şi că aprobarea este aşteptată fără condiţii suplimentare.

În Statele Unite, Departamentul Justiţiei a aprobat săptămâna trecută tranzacţia, concluzionând că aceasta nu este susceptibilă să afecteze concurenţa sau consumatorii, potrivit Reuters.

Totuşi, obstacolele juridice nu au dispărut complet, notează Reuters.

Potrivit unor surse apropiate situaţiei, state precum California şi New York pregătesc o acţiune în justiţie pentru a încerca blocarea tranzacţiei, relatează Reuters.

Dacă va fi finalizată, preluarea Warner Bros Discovery de către Paramount Skydance ar reprezenta una dintre cele mai mari tranzacţii din istoria industriei media şi divertismentului, accelerând procesul de consolidare care transformă profund sectorul global al filmului, televiziunii şi serviciilor de streaming, concluzionează Reuters.

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