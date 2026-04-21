Reuters: Samsung SDI va furniza baterii pentru maşinile electrice Mercedes-Benz

Samsung SDI semnează un acord multianual cu Mercedes-Benz pentru furnizarea de baterii destinate vehiculelor electrice, acesta fiind primul contract de acest tip dintre cele două companii, transmite Reuters.

Potrivit Reuters, bateriile vor folosi chimia NCM cu conţinut ridicat de nichel, adică nichel, cobalt şi mangan, şi vor echipa următoarea generaţie de vehicule electrice a constructorului german.

Mercedes-Benz intenţionează să utilizeze aceste baterii în viitoare modele electrice compacte şi de dimensiune medie, inclusiv SUV-uri şi modele coupe, relatează Reuters.

Samsung SDI nu a făcut publică valoarea contractului, notează Reuters.