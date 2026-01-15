Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Revolut a lansat o nouă funcţie de identificare a apelurilor înşelătoare

S.E.
Miscellanea / 15 ianuarie, 13:28

Sursa foto: Unsplash

Sursa foto: Unsplash

Revolut a anunţat lansarea unei noi funcţii, menite să protejeze utilizatorii de unul dintre cele mai răspândite tipuri de fraudă: înşelătoriile prin impersonare, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei.

Conform sursei citate, în momentul în care un client deschide aplicaţia Revolut simultan cu un apel în derulare, noua funcţie detectează apelul şi confirmă dacă interacţiunea este într-adevăr realizată cu un agent Revolut sau nu. Funcţionalitatea este valabilă pentru aplicaţiile care permit apeluri vocale, ajutând clienţii să ia rapid măsuri adecvate pentru a raporta tentativele de fraudă şi pentru a-şi păstra fondurile în siguranţă, a transmis sursa amintită.

Odată cu creşterea utilizării inteligenţei artificiale pentru a copia sau genera voci false (deep fake) şi pe măsură ce tacticile de inginerie socială devin din ce în ce mai sofisticate, infractorii găsesc noi modalităţi de a convinge consumatorii că vorbesc cu banca lor sau cu cineva în care au încredere, a informat sursa citată. Fraudele prin impersonare sunt o formă de înşelăciune prin care victimele sunt contactate telefonic şi apelanţii pretind că reprezintă o instituţie financiară sau o persoană de încredere, conform sursei amintite. Apelanţii pun presiune pe utilizatori să mute banii în conturi pretinse mai sigure, să divulge date sensibile/ personale sau să aprobe tranzacţii frauduloase, a relatat comunicatul de presă.

Un studiu din 2021 arăta că doar 25% dintre oameni pot distinge cu exactitate o voce deep fake de una reală, deşi majoritatea participanţilor declarau, în mod greşit, că pot identifica falsurile, conform comunicatului. Acest lucru îi face pe utilizatorii de soluţii financiare digitale mai vulnerabili la escrocherii şi conduce la creşterea fraudelor de tip APP (Authorised Push Payment - Plată Autorizată iniţiată de Plătitor), care generează pierderi pentru consumatori, a relatat sursa amintită.

Noua funcţionalitate Revolut introduce un banner live în aplicaţie, care se afişează imediat ce aplicaţia detectează că utilizatorul se află într-un apel telefonic, a transmis sursa citată. Sistemul identifică dacă apelul provine de la Revolut sau nu şi face recomandări în consecinţă, după cum reiese din comunicat:

*Dacă apelantul este Revolut, bannerul va confirma că apelul este legitim;

*Dacă apelantul nu este de la Revolut, utilizatorul va vedea un banner de alertă care îl informează că apelul nu se realizează cu Revolut;

*Atingerea bannerului îi direcţionează pe utilizatori către modalităţi de protecţie acţionabile, în funcţie de situaţia concretă în care aceştia se află.

„Revolut se angajează să construiască un viitor financiar mai sigur. Cu cât răufăcătorii digitali adoptă inteligenţa artificială şi instrumente avansate de tip deep fake, cu atât trebuie să inovăm mai rapid, pentru a proteja fondurile clienţilor şi pentru a fi cu un pas înaintea celor care vor să înşele utilizatorii. Această nouă funcţie nu numai că le transmite utilizatorilor avertismente contextuale, în timp real, în momentul în care au cea mai mare nevoie de ele, dar îi şi ghidează să identifice escrocheriile bazate pe impersonare, oferind paşi clari şi acţionabili pentru a-şi păstra banii în siguranţă şi pentru a evita tentativele de fraudă”, a declarat Rami Kalai, Product Owner Revolut, în comunicat.

Cu această lansare, Revolut îşi extinde gama de funcţionalităţi de securitate destinate protejării clienţilor şi identificării activităţilor neautorizate, a mai relatat sursa citată.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

Ziarul BURSA

15 ianuarie

Citeşte Ziarul BURSA din 15 ianuarie

