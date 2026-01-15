Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Romexpo va găzdui evenimentul INDAGRA 2026, dedicat agriculturii

S.E.
Miscellanea / 15 ianuarie, 14:58

Romexpo va găzdui evenimentul INDAGRA 2026, dedicat agriculturii

INDAGRA 2026 va găzdui un eveniment de notat în calendarul companiilor care activează în sectorul agricol şi în industriile conexe şi care doresc să fie prezente în faţa fermierilor, procesatorilor, distribuitorilor, investitorilor şi instituţiilor de profil, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei.

Conform sursei citate, evenimentul este dedicat agriculturii, tehnologiilor agrifood şi colaborării profesionale la nivel B2B şi B2G, consolidându-şi rolul de platformă majoră de dialog şi business pentru piaţa agricolă din România şi din regiune.

În 2025, potrivit comunicatului, conceptul INDAGRA a fost regândit, cu accent pe:

*o orientare mai puternică spre B2B şi B2G

*mai mult conţinut profesional

*mai multe conferinţe şi workshopuri dedicate industriei

INDAGRA 2026 pune accent pe soluţii concrete pentru agricultură, după cum reiese din comunicat, reunind:

*tehnologie şi digitalizare

*echipamente şi utilaje agricole

*inputuri şi soluţii pentru cultură

*industrie alimentară şi procesare

*logistică dedicată sectorului agricol

*soluţii de sustenabilitate şi energie pentru agricultură

*finanţare, consultanţă şi servicii suport

*inovaţii pentru ferme mici, medii şi mari

INDAGRA 2026 aduce la un loc, după cum a informat sursa citată:

*fermieri

*producători şi procesatori

*distribuitori

*investitori

*ingineri agronomi şi consultanţi

*reprezentanţi ai instituţiilor şi autorităţilor

*companii din zona de agritech

*cooperative şi asociaţii profesionale

Componenta educaţională şi tehnică ocupă un rol central în INDAGRA 2026, a relatat comunicatul, motiv pentru care programul va include:

*conferinţe tematice dedicate sectorului agricol

*dezbateri B2G între mediul privat şi autorităţi

*workshopuri tehnice

*prezentări de tehnologie şi inovaţii

*sesiuni dedicate finanţărilor şi programelor de sprijin

*paneluri despre sustenabilitate şi viitorul agriculturii

INDAGRA nu înseamnă doar expunere de produse, ci mai ales construcţie de relaţii şi parteneriate, a informat sursa citată:

*întâlniri de afaceri şi contacte directe cu fermieri şi procesatori

*dialog structurat cu autorităţi şi reprezentanţi ai programelor de finanţare

*colaborări cu distribuitori, integratori şi companii de tehnologie

*oportunităţi de investiţii şi dezvoltare în sectorul agricol

Evenimentul se află într-un proces activ de modernizare, potrivit sursei citate, care urmăreşte:

*spaţii dedicate întâlnirilor profesionale

*zone de demonstraţii şi testări

*formate variate de prezentare pentru expozanţi

*layout optimizat pentru vizibilitatea standurilor

*comunicare mai targetată către segmentele de public relevante

*o poziţionare şi mai puternică pentru companiile expozante

Toate aceste elemente susţin consolidarea INDAGRA ca principal catalizator al agriculturii din ţara noastră, a mai transmis comunicatul.

După cum subliniază comunicatul de presă, participarea la INDAGRA 2026 oferă:

*acces la public profesionist şi instituţional

*oportunităţi reale de business şi extindere a portofoliului de clienţi

*vizibilitate într-un concept actualizat şi relevant pentru industrie

*integrare în dialogul agricol naţional şi internaţional

*recunoaştere în cadrul celei mai importante platforme agricole din ţara noastră

15 ianuarie

