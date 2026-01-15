Rusia ocupă 300 km pătraţi din teritoriul Ucrainei în prima jumătate a lunii ianuarie

Forţele ruse au ocupat peste 300 de kilometri pătraţi din teritoriul ucrainean în prima jumătate a lunii ianuarie, a declarat joi Valeri Gherasimov, şeful Statului Major General rus, scrie Reuters.

Rusia a declarat că a ocupat 6.640 de kilometri pătraţi de teritoriu în Ucraina anul trecut, relatează Reuters.

Potrivit agenţiei TASS, generalul Valeri Gherasimov a inspectat Centrul Grupului de Luptă care operează în sectorul Dnepropetrovsk al liniei de angajament, informaţie preluată de Reuters.

„Şeful Statului Major General al Forţelor Armate Ruse şi primul adjunct al ministrului rus al Apărării, generalul Valeri Gherasimov, a inspectat progresul misiunilor de luptă ale unităţilor şi trupelor din Centrul Grupului de Luptă care operează în sectorul Dnepropetrovsk din zona operaţiunii militare speciale”, a declarat Ministerul Apărării rus, citat de Reuters.

Potrivit ministerului, generalul rus de rang înalt a ascultat rapoartele comandanţilor privind situaţia actuală şi a lăudat succesele armatei în eliberarea Republicii Populare Doneţk de trupele ucrainene, mai scrie Reuters.