Salt Bank a lansat plăţile instant în euro direct din aplicaţia bancară

Salt Bank a anunţat lansarea plăţilor şi încasărilor instant în euro, disponibile acum în aplicaţia bancară prin serviciul RO-TIPS, atât pentru persoane fizice, cât şi pentru companii. Este prima implementare locală a acestei funcţionalităţi realizată prin serviciul de plăţi instant operat de TRANSFOND, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei.

Conform sursei citate, noua funcţionalitate face plăţile în euro la fel de rapide ca plăţile în lei - direct din aplicaţia Salt, clienţii pot face şi primi transferuri în euro instant, în peste 30 de ţări, către şi dinspre băncile participante la schema SEPA Instant EUR, înrolate în TIPS (Target Instant Payments Settlement).

Mai exact, a relatat sursa citată, clienţii pot efectua plăţi şi pot încasa fonduri în timp real din toate ţările europene care folosesc moneda euro, precum şi din ţările din zona SEPA care nu au euro ca monedă naţională, de la instituţiile care au aderat la această schemă. Zona SEPA include cele 27 de state membre ale Uniunii Europene, precum şi Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Elveţia, Monaco, San Marino, Andorra şi Vatican, a amintit comunicatul.

Plăţile şi încasările instant în euro sunt gratuite, în număr nelimitat, pentru persoanele fizice, iar pentru companii sunt disponibile în limita condiţiilor aferente pachetelor de cont, conform sursei citate. Limitele maxime de tranzacţionare sunt de 10.000 EUR per plată pentru clienţii persoane fizice şi 20.000 EUR per plată pentru clienţii persoane juridice, potrivit comunicatului de presă.

„RO-TIPS transformă procesarea plăţilor în euro în România, oferind rapiditate, siguranţă şi interoperabilitate la standarde europene. Susţinem băncile în furnizarea unor experienţe financiare moderne şi eficiente, care simplifică transferurile transfrontaliere şi contribuie la integrarea României în piaţa unică europeană. Felicităm Salt Bank pentru implementarea proactivă, înainte de termenul-limită european, a plăţilor instant în euro - un pas important către servicii bancare digitale mai rapide, inteligente şi orientate către clienţi”, a declarat Sabin Carantină, Director General TRANSFOND, în comunicat.

„Parteneriatul dintre Montran şi Salt Bank marchează o premieră pe piaţa financiară: conectarea la RO-TIPS şi lansarea primei bănci în schema de Plăţi Instant în Euro, facilitate de TRANSFOND. Performanţa de a finaliza acest proiect într-un timp foarte scurt subliniază colaborarea excelentă dintre echipele noastre”, a declarat Irina Cârcu, Director Regional Vânzări, Montran, conform comunicatului.

„Nu ne-am întrebat dacă trebuie să avem plăţi instant în euro. Ne-am întrebat de ce n-ar exista deja. Pentru că face bankingul mult mai simplu. Şi, în doar trei luni, am dezvoltat şi implementat această funcţionalitate”, a declarat Robert Anghel, Chief Business Officer, Salt Bank, în sursa citată.

Salt Bank este prima bancă din ţara noastră care implementează local serviciul de plăţi instant în euro prin RO-TIPS, într-un termen accelerat de aproximativ trei luni, a concluzionat comunicatul de presă.