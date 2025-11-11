Scandal în sportul mondial: jucători de baseball, vedete NBA şi arbitri de fotbal - implicaţi în cazuri de pariuri trucate

English Version

Lumea sportului este din nou zguduită de acuzaţii grave legate de pariuri ilegale, meciuri trucate şi spălare de bani, care implică sportivi de top din Statele Unite şi arbitri din Turcia. Procuratura federală din districtul estic al New York-ului a anunţat punerea sub acuzare a doi jucători din Liga Americană de Baseball (MLB) - Emmanuel Clase (27 de ani) şi Luis Ortiz (26 de ani), ambii de la echipa Cleveland Guardians - într-un dosar de pariuri sportive trucate şi spălare de bani, relatează AFP. Potrivit anchetatorilor, Emmanuel Clase ar fi început să trucheze aruncările în timpul meciurilor încă din mai 2023, permiţând unui cerc restrâns de persoane să obţină câştiguri frauduloase de peste 400.000 de dolari.

Luis Ortiz s-ar fi alăturat reţelei în iunie 2025, contribuind la un profit ilegal suplimentar de 60.000 de dolari pentru complicii săi. „Cei doi jucători au manipulat momente-cheie ale meciurilor pentru a obţine avantaje necuvenite la pariuri, profitând de informaţiile interne şi de poziţia lor privilegiată în joc”, a declarat Christopher Raia, director adjunct al biroului FBI din New York. Luis Ortiz a fost arestat duminică la Boston şi urma să compară luni în faţa tribunalului federal, în timp ce Emmanuel Clase nu se află în detenţie. Ambii jucători au fost suspendaţi de MLB în timpul verii, pe durata anchetei interne. Dacă vor fi găsiţi vinovaţi, riscă până la 65 de ani de închisoare.

• Val de acuzaţii în NBA: nume mari implicate în jocuri de noroc ilegale

Cazul din baseball vine după o serie de scandaluri similare care au afectat NBA, la sfârşitul lunii octombrie. Printre numele vehiculate se numără Chauncey Billups (49 de ani), fost campion NBA cu Detroit Pistons (2004) şi fost antrenor al echipei Portland Trail Blazers, precum şi Terry Rozier (31 de ani), jucător al Miami Heat. Billups a fost arestat, alături de alte aproximativ 30 de persoane, fiind acuzat că ar fi participat la o reţea naţională de partide de poker trucate, cu legături cu mafia siciliană Cosa Nostra. Terry Rozier este implicat într-un dosar de pariuri trucate, bazat pe divulgarea de informaţii confidenţiale din interiorul echipei. Un alt fost jucător NBA, Damon Jones, apropiat al lui LeBron James, a pledat nevinovat în ambele cazuri, joi, la New York.

• Anchetă majoră şi în Turcia: arbitri de fotbal, suspectaţi de pariuri ilegale

În paralel, autorităţile din Turcia au anunţat săptămâna trecută reţinerea a 18 persoane, în cadrul unei anchete care vizează arbitri de fotbal suspectaţi că au pariat pe meciuri. Acţiunea vine la doar o săptămână după ce Federaţia Turcă de Fotbal (TFF) a suspendat 149 de arbitri pentru implicare în pariuri ilegale, declanşând un scandal de proporţii în ţară. Potrivit parchetului din Istanbul, în total 21 de persoane - inclusiv 17 arbitri şi preşedintele unui club din prima divizie - fac obiectul unor mandate de arestare, fiind anchetaţi pentru abuz în serviciu şi influenţarea rezultatului unor meciuri. Suspendările variază între opt şi douăsprezece luni, însă nu a fost precizat dacă unii dintre arbitri ar fi pariat chiar pe meciurile pe care le-au arbitrat.

Aceste cazuri recente scot la lumină o criză de integritate tot mai gravă în sporturile profesioniste, unde presiunea financiară şi accesul la platforme de pariuri online au deschis uşa unor reţele internaţionale de manipulare a rezultatelor. FBI, UEFA şi alte autorităţi internaţionale colaborează deja în operaţiuni comune de monitorizare a pariurilor sportive, în încercarea de a restabili încrederea publicului în corectitudinea competiţiilor.