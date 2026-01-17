Schi alpin: Elveţianul Marco Odermatt a câştigat proba de coborâre de la Wengen

Schiorul elveţian Marco Odermatt a dominat, sâmbătă, coborârea de la Wengen, semnificativ scurtată din cauza vântului, obţinând a patra victorie consecutivă în faţa publicului său şi consolidându-şi avansul în clasamentul general, potrivit news.ro.

Numărul 1 mondial a reuşit să-i învingă pe austriacul Vincent Kriechmayr şi pe italianul Giovanni Franzoni, câştigător al super-G cu o zi înainte.

Cu această a 52-a victorie la Cupa Mondială, cvadruplul câştigător al Globului de Cristal şi-a asigurat deja a şaptea victorie a iernii, la doar o săptămână după ce a câştigat slalomul uriaş din apropiere, Adelboden, pentru al cincilea an consecutiv.