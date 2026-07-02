Schimbările climatice mută miliarde de dolari către climatizare şi infrastructura energetică

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Valul de căldură alimentat de fenomenul El Niño a declanşat un boom fără precedent al industriei instalaţiilor de climatizare, iar marile bănci de investiţii văd în această tendinţă una dintre cele mai profitabile oportunităţi ale următorilor ani, se arată într-o analiză realizată de Goldman Sachs şi publicată ieri de site-ul Zerohedge.

În timp ce atenţia publică s-a concentrat până acum asupra impactului El Niño asupra agriculturii, recoltelor şi preţurilor alimentelor, analiştii financiari avertizează că efectele economice ale acestui fenomen climatic sunt mult mai ample şi vor remodela pieţe întregi, de la echipamentele de răcire şi infrastructura energetică până la producătorii de cabluri electrice şi furnizorii de energie. Potrivit experţilor de la Goldman Sachs, cererea explozivă pentru sisteme HVAC - încălzire, ventilaţie şi aer condiţionat - este pe cale să genereze câştiguri importante pentru zeci de companii globale, pe fondul intensificării valurilor de căldură şi al creşterii consumului de electricitate.

Conform analizei destinată investitorilor, intitulată „Heat Waves Could Further Amplify HVAC Demand”, echipa de specialişti condusă de Brian Singer identifică nu mai puţin de 42 de companii globale cotate cu recomandarea „buy”, considerate principalele beneficiare ale exploziei cererii pentru sisteme de climatizare şi pentru infrastructura necesară alimentării acestora cu energie electrică. Potrivit Goldman Sachs, temperaturile ridicate vor accelera investiţiile atât în aparate de aer condiţionat, cât şi în reţele electrice, echipamente pentru stabilitatea alimentării şi tehnologii destinate creşterii eficienţei energetice.

Datele analizate de sursa citată arată că piaţa mondială a echipamentelor HVAC continuă să crească într-un ritm susţinut. Potrivit celor mai recente date, care datează de anul trecut, în 2024 cererea globală a ajuns la 114 milioane de unităţi, în creştere cu 7% faţă de anul precedent, iar raportat la populaţie, consumul mondial a urcat cu aproximativ 6%, până la 13,9 unităţi la fiecare 1.000 de locuitori. Evoluţia reflectă faptul că sistemele de climatizare nu mai reprezintă un produs de confort rezervat economiilor dezvoltate, ci devin o necesitate într-o lume tot mai afectată de schimbările climatice.

Asia rămâne de departe cea mai importantă piaţă rezidenţială pentru echipamente HVAC, concentrând aproximativ 60% din cererea mondială. Japonia, Hong Kong, Macao şi Taiwan înregistrează cele mai ridicate grade de penetrare ale aparatelor de aer condiţionat, însă analiştii estimează că extinderea cea mai rapidă a pieţei va veni din alte state asiatice, pe fondul urbanizării accelerate şi al temperaturilor tot mai ridicate. India şi Bangladesh sunt considerate printre economiile cu cel mai mare potenţial de creştere în acest sector, deoarece combinaţia dintre climatul foarte cald şi umed şi dezvoltarea clasei de mijloc stimulează investiţiile în sisteme moderne de răcire.

Europa este, la rândul său, una dintre marile surprize ale analizei Goldman Sachs. Deşi continentul s-a confruntat în ultimii ani cu valuri repetate de căldură, gradul de utilizare a aparatelor de aer condiţionat rămâne semnificativ sub media mondială. Germania, Regatul Unit şi Franţa sunt identificate drept pieţe cu un potenţial uriaş de dezvoltare, deoarece multe locuinţe şi clădiri comerciale nu sunt încă echipate cu sisteme moderne de climatizare. Tocmai acest decalaj faţă de alte regiuni transformă Europa într-una dintre cele mai atractive pieţe pentru producătorii de echipamente HVAC.

Creşterea numărului de aparate de aer condiţionat va avea însă un efect direct asupra consumului de electricitate. Goldman Sachs estimează că state precum Spania, Franţa, Germania şi Regatul Unit vor înregistra o majorare semnificativă a cererii de energie pe măsură ce populaţia şi companiile adoptă pe scară largă soluţii de răcire. Acest fenomen deschide noi oportunităţi pentru producătorii de echipamente electrice, dezvoltatorii de infrastructură energetică şi companiile de utilităţi, care vor trebui să investească în extinderea şi modernizarea reţelelor pentru a face faţă consumului suplimentar.

Impactul economic al fenomenului El Niño depăşeşte însă sectorul energetic. Rory Green, economist-şef pentru China în cadrul TS Lombard, avertizează, conform celor de la Zerohedge, că episodul climatic actual poate deveni un nou şoc inflaţionist la nivel global. În analiza intitulată „Super El Niño: Famine Follows War?”, acesta explică faptul că temperaturile ridicate şi modificările regimului precipitaţiilor afectează producţia agricolă şi alimentează scumpirea alimentelor. În plus, efectele sunt amplificate de costurile deja ridicate ale îngrăşămintelor, influenţate de conflictele geopolitice şi de perturbările din comerţul internaţional.

Potrivit economistului, India este una dintre economiile cele mai expuse atât riscurilor privind încetinirea creşterii economice, cât şi presiunilor inflaţioniste generate de El Niño. Brazilia şi Mexicul sunt, de asemenea, considerate vulnerabile la accelerarea inflaţiei prin creşterea preţurilor produselor agricole, ceea ce poate influenţa politica monetară şi perspectivele economice ale acestor state.

În acest context, investitorii sunt tot mai atenţi la companiile care pot beneficia de transformările climatice şi energetice. Goldman Sachs include pe lista principalilor câştigători producători consacraţi de sisteme HVAC precum Carrier Global, Johnson Controls şi Lennox International, alături de grupuri active în domeniul energiei şi infrastructurii electrice precum GE Vernova, Vistra, Quanta Services, Prysmian, Siemens Energy, Midea Group, Hitachi şi Power Grid Corporation of India.

Mesajul transmis de marile case de analiză este clar: schimbările climatice nu mai reprezintă doar un risc pentru economie, ci şi un factor care redistribuie capitalul şi creează noi sectoare câştigătoare. Dacă în trecut investitorii urmăreau în principal efectele El Niño asupra cerealelor, cafelei sau zahărului, astăzi atenţia se mută tot mai mult către industria climatizării, infrastructura energetică şi companiile capabile să răspundă unei lumi în care temperaturile extreme devin din excepţie o nouă normalitate. Pentru producătorii de sisteme HVAC şi pentru întregul lanţ industrial care susţine alimentarea cu energie a acestora, valurile de căldură nu mai sunt doar un fenomen meteorologic, ci unul dintre cele mai puternice motoare de creştere economică ale următorului deceniu.