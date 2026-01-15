Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Senatul SUA a blocat rezoluţia care îi interzicea lui Trump viitoare intervenţii în Venezuela

O.S.
Internaţional / 15 ianuarie, 10:22

Senatul SUA a blocat rezoluţia care îi interzicea lui Trump viitoare intervenţii în Venezuela

Senatorii republicani din SUA au reuşit, miercuri, să blocheze o rezoluţie care l-ar fi împiedicat pe preşedintele Donald Trump să iniţieze noi acţiuni militare în Venezuela fără aprobarea Congresului. Liderul de la Casa Albă a făcut presiuni asupra membrilor propriului partid care susţineau iniţiativa, iar în final a fost necesar votul de departajare al vicepreşedintelui JD Vance, în calitate de preşedinte al Senatului, conform News.ro.

Votul în Senatul SUA a fost de 51-50 în favoarea unei moţiuni de ordin republican pentru respingerea rezoluţiei referitoare la puterile de război, după cum relatează Reuters. Republicanii deţin 53 de locuri în Senat, iar trei dintre senatorii din partidul lui Trump au votat împreună cu toţi democraţii pentru continuarea procedurii, astfel că a fost necesar votul de departajare al vicepreşedintelui JD Vance, în calitate de preşedinte al Senatului, pentru a decide soarta măsurii, relatează News.ro.

Oponenţii rezoluţiei au argumentat că aceasta nu ar trebui să avanseze întrucât Statele Unite nu au, în prezent, trupe pe teren în Venezuela. Iniţiativa a venit după ce forţele americane au intrat în Caracas pe 3 ianuarie şi l-au capturat pe preşedintele venezuelean Nicolas Maduro într-o operaţiune controversată, potrivit News.ro.

„În acest moment, nu desfăşurăm operaţiuni militare în Venezuela”, a declarat miercuri liderul majorităţii republicane din Senat, John Thune, la începutul şedinţei. El a adăugat că „democraţii susţin acest proiect de lege deoarece isteria lor anti-Trump nu are limite”. Administraţia Trump afirmă că reţinerea lui Nicolas Maduro a reprezentat o operaţiune de natură judiciară, menită să-l aducă în faţa justiţiei americane pentru acuzaţii legate de traficul de droguri, şi nu o acţiune militară, conform News.ro.

Susţinătorii rezoluţiei privind puterile de război contestă această interpretare, subliniind că o flotă semnificativă de nave americane menţine o blocadă în jurul Venezuelei şi că, de mai multe luni, sunt vizate ambarcaţiuni din sudul Mării Caraibilor şi din Pacific. De asemenea, Donald Trump a ameninţat în repetate rânduri cu noi intervenţii militare, conform News.ro.

Votul strâns din Senat reflectă însă neliniştile existente în Congres, inclusiv în rândul unor republicani, cu privire la direcţia politicii externe a lui Trump şi sprijinul tot mai mare pentru ideea că decizia de a trimite trupe americane la război ar trebui să aparţină Congresului, aşa cum prevede Constituţia SUA, potrivit News.ro.

Trump a declarat recent că Statele Unite vor conduce Venezuela timp de mai mulţi ani, le-a transmis iranienilor care protestează împotriva regimului de la Teheran că „ajutorul este pe drum” şi a ameninţat, de asemenea, cu acţiuni militare pentru a prelua controlul asupra Groenlandei, teritoriu aparţinând Danemarcei, aliat NATO, conform News.ro.

În acelaşi timp, votul de miercuri a evidenţiat influenţa pe care Trump o exercită asupra propriului partid. Acesta a avut loc la mai puţin de o săptămână după ce Senatul decisese, pe 8 ianuarie, avansarea rezoluţiei. Atunci, cinci senatori republicani s-au alăturat tuturor democraţilor pentru a susţine continuarea procedurii, într-un gest rar de contestare a liderului partidului într-o cameră dominată de republicani, a relatat News.ro.

Trump a reacţionat dur, afirmând că cei cinci republicani nu ar mai trebui să fie realeşi. Este vorba despre Rand Paul din Kentucky, Susan Collins din Maine, Josh Hawley din Missouri, Lisa Murkowski din Alaska şi Todd Young din Indiana, conform News.ro.

Partidul Republican deţine în prezent o majoritate de 53 la 47 în Senatul SUA.

Trump, secretarul de stat Marco Rubio şi alţi oficiali ai administraţiei au demarat ulterior o campanie susţinută pentru a-i convinge pe senatorii republicani să îşi schimbe poziţia şi să se opună rezoluţiei, contactându-i în mod repetat. Senatorii Josh Hawley şi Todd Young au cedat acestor presiuni miercuri, relatează News.ro.

Într-o declaraţie publică, Todd Young a precizat că a primit asigurări din partea unor „înalţi oficiali din domeniul securităţii naţionale” că nu există trupe americane desfăşurate în Venezuela. „Am primit, de asemenea, garanţia că, în cazul în care preşedintele Trump va considera necesară implicarea forţelor americane în operaţiuni militare de amploare în Venezuela, administraţia va solicita în prealabil aprobarea Congresului pentru folosirea forţei”, a declarat el, conform News.ro.

Chiar dacă ar fi fost adoptată de Senat, pentru a deveni lege, măsura ar fi trebuit să fie aprobată şi de Camera Reprezentanţilor, unde republicanii deţin controlul cu o majoritate relativ restrânsă, şi să obţină un vot de două treimi atât în Cameră, cât şi în Senat, pentru a putea depăşi un veto anticipat din partea lui Trump. Republicanii apropiaţi de Trump au blocat, de asemenea, două tentative anterioare de promovare a unor rezoluţii similare în Senat, pe parcursul anului trecut, potrivit News.ro.

După capturarea lui Nicolas Maduro, mai mulţi parlamentari, democraţi în mod deschis şi unii republicani în mod discret, au acuzat administraţia că a indus Congresul în eroare atunci când a dat asigurări că nu urmăreşte schimbarea forţată a guvernului venezuelean, relatează News.ro.

În ultimele zile, Trump a publicat online un meme în care se autointitulează „preşedinte interimar al Venezuelei” şi a declarat că implicarea Statelor Unite în ţara sud-americană se va întinde pe mai mulţi ani, potrivit News.ro.

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 15.01.2026, 11:25)

    HALAL!

