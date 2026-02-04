Serie A: Milan nu a avut probleme la Bologna, scor 3-0

Echipa italiană AC Milan a învins marţi seara, în deplasare,s cor 3-0, gruparea Bologna, în etapa a 23-a din Serie A, potrivit news.ro.

Ruben Loftus-Cheek a deschis scorul pentru oaspeţi la Bologna, în minutul 20, pentru ca în minutul 39 Christopher Nkunku să transforme un penalti pentru milanezi, iar echipa lui Massimilano Allegri a intrat cu avantaj de două goluri la pauză.

În startul părţii secunde Adrien Rabiot a stabilit scorul final, Bologna - AC Milan 0-3 şi oaspeţii ajung la 50 de puncte, ocupând locul secund în Serie A, la cinci lungimi de lider, Inter Milano. Bologna este a 10-a, cu 30 de puncte.