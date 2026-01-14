Sondaj V+O Group / SECNewgate: „Subiectul ESG este fracturat deoarece lumea la care se referă e divizată”

Există un decalaj persistent de încredere între aşteptările publicului privind comportamentul corporativ şi acţiunile concrete ale companiilor, precum şi impactul acestora în lumea reală, conform SEC Newgate 2025 Impact Monitor: Managing Reputational Risk and Opportunity in a Fragmented World (Monitorul de Impact SEC Newgate 2025: Gestionarea riscului şi oportunităţilor de reputaţie într-o lume fragmentată), realizat de V+O Group / SECNewgate, reprezentat în România de V+O Communication, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei.

Conform sursei citate, ESG (subiecte de mediu, sociale şi de guvernanţă) reprezintă un subiect fracturat deoarece lumea la care se referă s-a divizat, conform celui de-al cincilea studiu global anual realizat de SEC Newgate - grupul global de comunicare strategică şi cercetare - care a chestionat peste 20.000 de persoane din 20 de ţări şi teritorii, inclusiv Europa.

Raportul din acest an reflectă o lume în care tiparele ESG globale nu oferă în mod eficient naraţiuni coerente pe pieţele locale, a relatat comunicatul. Este clar că impactul este definit local, comunităţile evaluând organizaţiile prin prisma locurilor de muncă create local, a investiţiilor locale şi a respectării valorilor locale, precum şi prin capacitatea lor de reacţie la priorităţile locale, potrivit comunicatului de presă.

Cercetarea subliniază o provocare definitorie pentru afacerile globale: comunităţile îşi doresc ca firmele să se implice, dar problemele care contează şi poziţiile considerate credibile diferă foarte mult în funcţie de piaţă, conform sursei citate. Înseamnă că, deşi oamenilor le pasă profund de conduita responsabilă în afaceri, priorităţile lor pot diferi, şi adesea diferă, de la o ţară la alta, în funcţie de ceea ce este în joc, a explicat comunicatul.

Pentru corporaţiile multinaţionale, această fragmentare creează o complexitate semnificativă: angajamentele globale se ciocnesc cu realităţile locale, iar un mesaj care consolidează reputaţia pe o piaţă o poate submina pe alta, a transmis comunicatul de presă. Însăşi încercarea de a menţine o naraţiune ESG globală universală poate crea probleme, reiese din comunicat; de aceea, un comunicator local este esenţial pentru organizaţiile care doresc să gestioneze riscul asupra reputaţiei şi să beneficieze de oportunităţi într-o eră definită de fragmentare, localizare şi aşteptări tot mai mari ale părţilor interesate

Iată principalele concluzii ale studiului, după cum sunt prezentate în comunicatul de presă:

*Există un decalaj persistent între aşteptările publicului şi performanţa percepută a guvernelor şi a întreprinderilor în ceea ce priveşte ESG. Cu toate acestea, percepţiile privind performanţa variază foarte mult de la o ţară la alta.

*Modelele de afaceri orientate către consumatorii locali continuă să fie preferate, iar 76% din respondenţi consideră că întreprinderile ar trebui să acţioneze în interesul tuturor părţilor interesate, nu doar al acţionarilor. Aceasta include investiţii în comunităţile locale şi aprovizionarea de la furnizori locali.

*40% dintre respondenţi consideră că marile companii fac prea puţin în ceea ce priveşte reducerea emisiilor de carbon, când vorbesc public despre problemele de mediu şi gestionarea impactului afacerilor lor asupra mediului. Cu toate acestea, atunci când sunt intervin compromisuri, cum ar fi costuri mai mari pentru consumatori, susţinerea scade.

*Doar 38% dintre oameni cred că marile companii fac ceea ce trebuie în ceea ce priveşte deschiderea şi transparenţa. Acesta a fost comportamentul de guvernanţă cel mai puţin cotat, indicând nevoia de o comunicare şi o responsabilitate îmbunătăţite pentru a satisface aşteptările publicului.

Pe măsură ce tensiunile geopolitice cresc, aproximativ 60% dintre respondenţi ar prefera să se acorde prioritate fabricării de bunuri la nivel local, angajării de salariaţi la nivel local şi achiziţionării de materii prime sau componente la nivel local, în detrimentul importurilor pentru minimizarea costurilor, a concluzionat comunicatul de presă, care a amintit că, de asemenea, oamenii leagă aceste tipuri de impact de percepţii îmbunătăţite asupra unei organizaţii.