Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Sondaj V+O Group / SECNewgate: „Subiectul ESG este fracturat deoarece lumea la care se referă e divizată”

S.E.
Miscellanea / 14 ianuarie, 15:54

Sursa foto: V+O Communication

Sursa foto: V+O Communication

Există un decalaj persistent de încredere între aşteptările publicului privind comportamentul corporativ şi acţiunile concrete ale companiilor, precum şi impactul acestora în lumea reală, conform SEC Newgate 2025 Impact Monitor: Managing Reputational Risk and Opportunity in a Fragmented World (Monitorul de Impact SEC Newgate 2025: Gestionarea riscului şi oportunităţilor de reputaţie într-o lume fragmentată), realizat de V+O Group / SECNewgate, reprezentat în România de V+O Communication, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei.

Conform sursei citate, ESG (subiecte de mediu, sociale şi de guvernanţă) reprezintă un subiect fracturat deoarece lumea la care se referă s-a divizat, conform celui de-al cincilea studiu global anual realizat de SEC Newgate - grupul global de comunicare strategică şi cercetare - care a chestionat peste 20.000 de persoane din 20 de ţări şi teritorii, inclusiv Europa.

Raportul din acest an reflectă o lume în care tiparele ESG globale nu oferă în mod eficient naraţiuni coerente pe pieţele locale, a relatat comunicatul. Este clar că impactul este definit local, comunităţile evaluând organizaţiile prin prisma locurilor de muncă create local, a investiţiilor locale şi a respectării valorilor locale, precum şi prin capacitatea lor de reacţie la priorităţile locale, potrivit comunicatului de presă.

Cercetarea subliniază o provocare definitorie pentru afacerile globale: comunităţile îşi doresc ca firmele să se implice, dar problemele care contează şi poziţiile considerate credibile diferă foarte mult în funcţie de piaţă, conform sursei citate. Înseamnă că, deşi oamenilor le pasă profund de conduita responsabilă în afaceri, priorităţile lor pot diferi, şi adesea diferă, de la o ţară la alta, în funcţie de ceea ce este în joc, a explicat comunicatul.

Pentru corporaţiile multinaţionale, această fragmentare creează o complexitate semnificativă: angajamentele globale se ciocnesc cu realităţile locale, iar un mesaj care consolidează reputaţia pe o piaţă o poate submina pe alta, a transmis comunicatul de presă. Însăşi încercarea de a menţine o naraţiune ESG globală universală poate crea probleme, reiese din comunicat; de aceea, un comunicator local este esenţial pentru organizaţiile care doresc să gestioneze riscul asupra reputaţiei şi să beneficieze de oportunităţi într-o eră definită de fragmentare, localizare şi aşteptări tot mai mari ale părţilor interesate

Iată principalele concluzii ale studiului, după cum sunt prezentate în comunicatul de presă:

*Există un decalaj persistent între aşteptările publicului şi performanţa percepută a guvernelor şi a întreprinderilor în ceea ce priveşte ESG. Cu toate acestea, percepţiile privind performanţa variază foarte mult de la o ţară la alta.

*Modelele de afaceri orientate către consumatorii locali continuă să fie preferate, iar 76% din respondenţi consideră că întreprinderile ar trebui să acţioneze în interesul tuturor părţilor interesate, nu doar al acţionarilor. Aceasta include investiţii în comunităţile locale şi aprovizionarea de la furnizori locali.

*40% dintre respondenţi consideră că marile companii fac prea puţin în ceea ce priveşte reducerea emisiilor de carbon, când vorbesc public despre problemele de mediu şi gestionarea impactului afacerilor lor asupra mediului. Cu toate acestea, atunci când sunt intervin compromisuri, cum ar fi costuri mai mari pentru consumatori, susţinerea scade.

*Doar 38% dintre oameni cred că marile companii fac ceea ce trebuie în ceea ce priveşte deschiderea şi transparenţa. Acesta a fost comportamentul de guvernanţă cel mai puţin cotat, indicând nevoia de o comunicare şi o responsabilitate îmbunătăţite pentru a satisface aşteptările publicului.

Pe măsură ce tensiunile geopolitice cresc, aproximativ 60% dintre respondenţi ar prefera să se acorde prioritate fabricării de bunuri la nivel local, angajării de salariaţi la nivel local şi achiziţionării de materii prime sau componente la nivel local, în detrimentul importurilor pentru minimizarea costurilor, a concluzionat comunicatul de presă, care a amintit că, de asemenea, oamenii leagă aceste tipuri de impact de percepţii îmbunătăţite asupra unei organizaţii.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Miscellanea

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

14 ianuarie

Citeşte Ziarul BURSA din 14 ianuarie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

14 ianuarie
Ediţia din 14.01.2026

Consultă arhiva ziarului
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

14 Ian. 2026
Euro (EUR)Euro5.0897
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3658
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.4532
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8752
Gram de aur (XAU)Gram de aur650.6110

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale
Mozart
Schlumberger
raobooks.com
cofetariiledelice.ro

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video
Viva

ENGLISH SECTION

more articles

Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb