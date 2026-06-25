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Studiu BCG: Mobilitatea globală a profesioniştilor de înaltă calificare scade cu aproape 12%

L.B.
Companii / 25 iunie, 11:41

Studiu BCG: Mobilitatea globală a profesioniştilor de înaltă calificare scade cu aproape 12%

Mobilitatea internaţională a profesioniştilor de înaltă calificare a scăzut puternic în 2025, numărul relocărilor transfrontaliere reducându-se de la 3,7 milioane la 3,3 milioane - o scădere de 11,6% şi cu aproximativ 430.000 mai puţine persoane faţă de anul precedent, potrivit celui mai recent sondaj privind talentele realizat de Boston Consulting Group (BCG), conform unui comunicat de presă remis redacţiei.

Consulting Group. Cea mai recentă ediţie a instrumentului propriu de analiză al BCG a evaluat date în timp real privind mobilitatea a 221 de milioane de profesionişti cu înaltă calificare - definiţi ca persoane care deţin cel puţin o diplomă de licenţă - către peste 200 de destinaţii, până la finalul anului 2025.

„Fluxurile globale de talente au încetinit, dar competiţia pentru cele mai importante talente din punct de vedere strategic s-a intensificat”, a declarat Adam Kotsis, director în cadrul BCG. „Specialiştii cu înaltă calificare preferă ţările în care inovaţia este puternică, oportunităţile profesionale sunt atractive, iar carierele pot fi construite pe termen lung.”

Ţările care sunt lider într-un anumit domeniu tehnologic au o probabilitate de 17 ori mai mare să fie lider şi în acel domeniu pe viitor. Talentele cu diplome de doctorat reprezintă segmentul cel mai educat al populaţiei mobile de profesionişti. Ele sunt un indicator important al direcţiei în care se vor concentra viitoarea ştiinţă şi inovaţie. La nivel corporativ, companiile care atrag mai multe talente globale în poziţii de conducere generează anual cu 1 punct procentual mai multă valoare pentru acţionari.

Deşi mobilitatea globală a talentelor a scăzut cu aproape 12%, Europa Centrală şi de Est a înregistrat o scădere şi mai accentuată: numărul talentelor care au venit în regiune s-a redus cu 28%, până la 58.000 de persoane. Cea mai dramatică scădere a fost înregistrată în România, unde fluxul de intrare al talentelor cu studii universitare şi calificări ridicate a scăzut cu 58%, inclusiv o reducere de 61% în cazul doctoranzilor/doctorilor (PhD), de 50% în cazul specialiştilor AI şi de 42% pentru talentele STEM.

Rata de retenţie de 0,35 - cea mai scăzută din Europa Centrală şi de Est - indică faptul că aproximativ de trei ori mai mulţi profesionişti de înaltă calificare pleacă din România decât vin.

În cadrul CEE, Republica Cehă reprezintă un exemplu de rezilienţă: este singura ţară din regiune cu o rată pozitivă de retenţie şi cea mai mică scădere a fluxurilor de talente. Atât Ungaria, cât şi Slovacia au înregistrat mai multe plecări decât sosiri în rândul persoanelor cu studii universitare. Slovenia s-a remarcat prin succesul în păstrarea talentelor cu doctorat, fiind chiar mai performantă decât Germania. Fluxul de talente către Polonia a fost ridicat, deşi a scăzut cu 21%.

În ceea ce priveşte mobilitatea talentelor, toate privirile sunt îndreptate către SUA, care a introdus o politică de imigraţie mai strictă şi mai selectivă în timpul celei de-a doua administraţii Trump. SUA îşi extinde avantajul în atragerea talentelor cu înaltă calificare, STEM şi cercetare, chiar şi pe fondul unei politici de imigraţie mai restrictive. Însă în domeniul AI situaţia este diferită. Dacă această evoluţie reprezintă doar o echilibrare temporară sau începutul unei schimbări structurale va deveni una dintre întrebările definitorii ale următorului deceniu în competiţia tehnologică globală.

Anul trecut, 315.000 de specialişti AI şi-au schimbat ţara de reşedinţă, cu 43.000 mai puţini decât în anul precedent. Pe lângă Franţa şi Spania, Hong Kong, Suedia şi Japonia au înregistrat creşteri ale fluxului de intrare în această categorie strategică de talente.

Raportul evidenţiază câteva evoluţii importante la nivelul ţărilor:

Emiratele Arabe Unite au atras aproape 194.000 de profesionişti cu înaltă calificare, câştigând 0,8 puncte procentuale din cota de piaţă şi apropiindu-se rapid de Regatul Unit în clasamentele privind talentele cu înaltă calificare şi AI.

Arabia Saudită a înregistrat cea mai ridicată rată de retenţie a talentelor (2,6x) dintre marile destinaţii, reflectând succesul tot mai mare în păstrarea profesioniştilor atraşi.

Germania a urcat pe locul trei la nivel global ca destinaţie pentru talentele din cercetare, pe măsură ce centrele tradiţionale anglofone pierd teren în faţa Europei continentale în rândul profesioniştilor cu doctorat.

Canada, odinioară una dintre primele trei destinaţii pentru talente cu înaltă calificare, a coborât pe locul şapte, înregistrând cea mai mare pierdere anuală de cotă de piaţă dintre marile destinaţii (-2,1 puncte procentuale).

Regatul Unit, deşi îşi menţine poziţia în top trei pentru talente cu înaltă calificare, AI şi cercetare, a pierdut teren în toate categoriile de talente.

India s-a clasat în top trei pentru atragerea talentelor STEM şi AI, însă aceste fluxuri pot fi explicate în mare parte prin revenirea în ţară a indienilor care locuiesc în străinătate, nu neapărat printr-o atragere largă de noi talente internaţionale.

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