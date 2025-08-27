Studiu Horeka by Roweb: Românii comandă mai puţine produse, dar plătesc mai mult

Horeka by Roweb a analizat peste 1,15 milioane de comenzi plasate între 2021 şi 2025, iar concluziile arată impactul direct al scumpirilor asupra comportamentului de consum. Potrivit studiului, valoarea medie a unei comenzi a crescut cu 12% în ultimii cinci ani, până la 83,5 lei, însă numărul de produse a scăzut cu aproape 31%, de la 4,53 în 2021 la 3,14 în 2025.

Analiza confirmă fenomenul supranumit „inflaţia din farfurie”: clienţii menţin un buget relativ constant, dar comandă mai puţin. Prânzul rămâne momentul cheie pentru livrări, cu 47,8% din total, în timp ce comenzile ating vârful în ziua de joi şi scad semnificativ în weekend, când românii preferă ieşirile la restaurant.

Luna martie înregistrează cele mai multe comenzi (111.432), iar septembrie cele mai puţine (83.208), diferenţa fiind pusă pe seama sezonalităţii. Ziua record a fost 23 iulie 2021, când s-au înregistrat de patru ori mai multe comenzi decât în restul anilor analizaţi.

În topul preferinţelor culinare, „meniul zilei cu cartofi prăjiţi” rămâne vedeta livrărilor. La capitolul plăţi, cash-ul domină încă (676.000 de comenzi, în valoare de 48 milioane lei), însă cardul câştigă teren: plăţile digitale, deşi mai puţine, au o valoare medie cu 9% mai mare.

„Horeka by Roweb înseamnă mai mult decât digitalizare: este partenerul care ajută restaurantele să reducă costurile, să câştige timp şi să crească profitul”, a declarat Valentin Necsuleu, reprezentant al companiei.

Potrivit concluziilor, comenzile de mâncare reflectă nu doar preferinţele culinare, ci şi impactul inflaţiei, ritmul urban şi tranziţia către digitalizare în industria HoReCa.