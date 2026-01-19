Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

SUA au nevoie de Groenlanda din cauza "slăbiciunii" Europei

T.B.
Internaţional / 19 ianuarie, 11:19

SUA au nevoie de Groenlanda din cauza "slăbiciunii" Europei

"Slăbiciunea" Europei face necesar controlul SUA asupra Groenlandei pentru a asigura stabilitatea globală, a declarat duminică secretarul Trezoreriei americane Scott Bessent, chiar dacă unii congresmeni şi-au exprimat îngrijorarea în privinţa eforturilor administraţiei preşedintelui Donald Trump de a achiziţiona teritoriul arctic aparţinând Danemarcei, relatează Reuters.

Reuters transmite că, în emisiunea „Meet the Press” de pe NBC, Bessent a afirmat că preluarea controlului asupra Groenlandei este crucială în partida de şah geopolitic dintre SUA, Rusia şi China, la o zi după ce Trump a ameninţat cu taxe vamale împotriva statelor UE care se opun acestei achiziţii.

Reuters citează declaraţia lui Bessent: „Suntem cea mai puternică ţară din lume. Europenii proiectează slăbiciune. SUA proiectează forţă.”

Reuters precizează că Bessent este convins că liderii europeni vor sfârşi prin a „accepta” ideea controlului american asupra Groenlandei, adăugând: „Cred că europenii vor înţelege că acest lucru este cel mai bun pentru Groenlanda, pentru Europa şi pentru Statele Unite.”

Reuters notează că Bessent a afirmat că nu a discutat recent cu Trump despre posibilitatea utilizării puterilor de urgenţă de către preşedinte pentru a justifica recurgerea la forţă în Groenlanda.

Reuters relatează că senatorul Rand Paul, republican din Kentucky, care prezidează Comitetul pentru securitate internă al Senatului SUA, a declarat că un astfel de demers ar fi „ridicol” deoarece „nu există nicio situaţie de urgenţă în Groenlanda”.

Reuters menţionează că Paul a spus ironic: „...Acum declarăm stări de urgenţă pentru a preveni situaţii de urgenţă?”, criticând intervenţiile americane în străinătate.

Reuters informează că senatorul democrat Tim Kaine din Virginia a precizat că Comisia pentru securitate internă a Senatului ar putea propune o rezoluţie privind puterile de război pentru a limita capacitatea lui Trump de a folosi forţa sau pentru a contesta utilizarea tarifelor vamale.

Reuters citează şi alţi republicani care şi-au exprimat rezerve: Mike Turner din Ohio a afirmat că ameninţarea cu tarife ar putea periclita relaţiile SUA cu aliaţii NATO, în timp ce John Cornyn din Texas a considerat tacticile lui Trump ca o strategie de negociere, explicând: „Uneori, el crede în ambiguitatea strategică şi se exprimă într-un mod care atrage atenţia, dar, în cele din urmă, cred că va exista o înţelegere.”

Reuters transmite că senatorii Chris Van Hollen, democrat din Maryland, şi Ted Cruz, republican din Texas, au subliniat resursele naturale ale Groenlandei ca motivaţie economică pentru achiziţie, având opinii divergente despre argumentele de securitate ale lui Trump.

Reuters notează declaraţiile lui Cruz la Fox News: „SUA au interes major să achiziţioneze Groenlanda”, menţionând mineralele din teritoriu printre „beneficiile economice uriaşe”.

Reuters citează şi poziţia lui Van Hollen la ABC News: „Preşedintele minte poporul american când susţine că este vorba despre securitate”, acuzând interesul lui Trump pentru resursele naturale ale Groenlandei.

Opinia Cititorului ( 2 )

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 19.01.2026, 11:40)

    Binenteles ca minte, groenlanda are securitate prin aparteneta NATO. Baze militare americane se pot face oricate.

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    2.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 19.01.2026, 11:53)

    VAI-VAI! 2. A se citi, poate, J.VERNE -Memoriile unui jurnalist din sec. XXIX?!

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Internaţional

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

19 ianuarie

Citeşte Ziarul BURSA din 19 ianuarie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

19 ianuarie
Ediţia din 19.01.2026

Consultă arhiva ziarului
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

16 Ian. 2026
Euro (EUR)Euro5.0894
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3816
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.4663
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8745
Gram de aur (XAU)Gram de aur648.8063

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale
raobooks.com

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video
tophotelawards.ro

ENGLISH SECTION

more articles

Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb