SUA au nevoie de Groenlanda din cauza "slăbiciunii" Europei

"Slăbiciunea" Europei face necesar controlul SUA asupra Groenlandei pentru a asigura stabilitatea globală, a declarat duminică secretarul Trezoreriei americane Scott Bessent, chiar dacă unii congresmeni şi-au exprimat îngrijorarea în privinţa eforturilor administraţiei preşedintelui Donald Trump de a achiziţiona teritoriul arctic aparţinând Danemarcei, relatează Reuters.

Reuters transmite că, în emisiunea „Meet the Press” de pe NBC, Bessent a afirmat că preluarea controlului asupra Groenlandei este crucială în partida de şah geopolitic dintre SUA, Rusia şi China, la o zi după ce Trump a ameninţat cu taxe vamale împotriva statelor UE care se opun acestei achiziţii.

Reuters citează declaraţia lui Bessent: „Suntem cea mai puternică ţară din lume. Europenii proiectează slăbiciune. SUA proiectează forţă.”

Reuters precizează că Bessent este convins că liderii europeni vor sfârşi prin a „accepta” ideea controlului american asupra Groenlandei, adăugând: „Cred că europenii vor înţelege că acest lucru este cel mai bun pentru Groenlanda, pentru Europa şi pentru Statele Unite.”

Reuters notează că Bessent a afirmat că nu a discutat recent cu Trump despre posibilitatea utilizării puterilor de urgenţă de către preşedinte pentru a justifica recurgerea la forţă în Groenlanda.

Reuters relatează că senatorul Rand Paul, republican din Kentucky, care prezidează Comitetul pentru securitate internă al Senatului SUA, a declarat că un astfel de demers ar fi „ridicol” deoarece „nu există nicio situaţie de urgenţă în Groenlanda”.

Reuters menţionează că Paul a spus ironic: „...Acum declarăm stări de urgenţă pentru a preveni situaţii de urgenţă?”, criticând intervenţiile americane în străinătate.

Reuters informează că senatorul democrat Tim Kaine din Virginia a precizat că Comisia pentru securitate internă a Senatului ar putea propune o rezoluţie privind puterile de război pentru a limita capacitatea lui Trump de a folosi forţa sau pentru a contesta utilizarea tarifelor vamale.

Reuters citează şi alţi republicani care şi-au exprimat rezerve: Mike Turner din Ohio a afirmat că ameninţarea cu tarife ar putea periclita relaţiile SUA cu aliaţii NATO, în timp ce John Cornyn din Texas a considerat tacticile lui Trump ca o strategie de negociere, explicând: „Uneori, el crede în ambiguitatea strategică şi se exprimă într-un mod care atrage atenţia, dar, în cele din urmă, cred că va exista o înţelegere.”

Reuters transmite că senatorii Chris Van Hollen, democrat din Maryland, şi Ted Cruz, republican din Texas, au subliniat resursele naturale ale Groenlandei ca motivaţie economică pentru achiziţie, având opinii divergente despre argumentele de securitate ale lui Trump.

Reuters notează declaraţiile lui Cruz la Fox News: „SUA au interes major să achiziţioneze Groenlanda”, menţionând mineralele din teritoriu printre „beneficiile economice uriaşe”.

Reuters citează şi poziţia lui Van Hollen la ABC News: „Preşedintele minte poporul american când susţine că este vorba despre securitate”, acuzând interesul lui Trump pentru resursele naturale ale Groenlandei.