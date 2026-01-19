Superliga: CFR Cluj - Oţelul Galaţi, scor 1-0

Echipa CFR Cluj a învins duminică, pe teren propriu, scor 1-0, gruparea Oţelul Galaţi, în etapa a 22-a din Superligă, potrivit news.ro.

În minutul 3 al meciului din Gruia, noua achiziţie Alibek Aliev i-a trimis lui Păun, în careu, şi acesta a deschis scorul. Din minutul 26 Oţelul a rămas în zece oameni, după eliminarea lui Conrado, cu roşu direct, după un fault din postură de ultim apărător la Cordea. Gălăţenii au încercat să egaleze pe final de repriză, prin Andrezinho (min 44) şi Ciobanu (min. 45+1). În partea secundă fazele de poartă au fost mai rare. Bană a trimis peste poartă, dintr-o poziţie excelentă, în minutul 69, apoi portarul Vâlceanu a respins şutul lui Pedro, în minutul 73. Andrezinho a ratat ultima ocazie a oaspeţilor, în minutul 85, şi insistenţele gălăţenilor nu au dat roade. CFR Cluj - Oţelul Galaţi 1-0, iar Oţelul rămâne cu 33 de puncte, fiind pe locul 7. CFR a făcut 29 de puncte, este pe locul 10, dar e totuşi la şase puncte de prima poziţie de play-off.

CFR CLUJ: Vâlceanu - V. Kun (Biliboc 46), Masic, Abeid, Camora - Muhar (T. Keita 46), Djokovic - Cordea, Al. Păun (Fică 93), Korenica (Braun 46) - Aliev (Slimani 71). ANTRENOR: Daniel Pancu

OŢELUL: Dur-Bozoancă - Zhelev, Zivulic, P. Iacob, Conrado - Pedro Nuno, Joao Paulo - Bordun (Bană 46), A. Ciobanu (Bruno Paz 76), Andrezinho - Patrick. ANTRENOR: Laszlo Balint

Cartonaşe galbene: Muhar 36, V. Kun 40, Biliboc 6, Braun 87 / R. Iacob 57, Zhelev 59, Bană 84

Cartonaş roşu: Conrado (Oţelul Galaţi) min. 27

Arbitru: George Găman / Asistenţi: Imre-Laszlo Bucsi, Raul Ghiciulescu

Arbitru VAR: Ionuţ Coza / Arbitru AVAR: Sebastian Gheorghe