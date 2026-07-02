SUPLIMENT ECO-ECONOMIE ”Am renunţat la agricultura convenţională; provocarea dezvoltării unui sistem ecologic ne-a surâs larg”

Eco Livada de cireşe Sakura Matata a fost creată, pentru copiii lor şi nu numai, de Claudia Buneci - nutriţionist şi coach de medicină funcţională pentru sănătate hormonală - şi Cătălin Buneci - agricultor reconvertit din finanţist. Livada a fost monitorizată timp de trei ani pentru conversia eco, iar din 2025 are certificarea bio, atestare primită de la TÜV Austria România. Cireşele din această livadă sunt livrate în toată ţara, în timpul sezonului.

Reporter: Cum a apărut ideea de a înfiinţa o livadă de cireşe certificată bio? De ce nu aţi ales metoda convenţională de producţie?

Cătălin Buneci: A apărut ca o întoarcere la locurile în care am copilărit şi la o activitate în acord cu nevoile personale de relevanţă. Am renunţat la agricultura convenţională pentru că provocarea dezvoltării unui sistem ecologic ne-a surâs larg, dar şi pentru că ne dă ocazia de a înţelege într-o manieră subtilă ecosistemul în care operăm. Ca un gând subsecvent a fost şi ideea de a le oferi copiilor ocazia de a înţelege şi asimila principiile după care operează natura şi ar obţine astfel o perspectivă asupra lumii în care trăiesc.

Reporter: Ce presupune concret obţinerea certificării bio şi cât de dificil este acest proces?

Cătălin Buneci: Aici sunt două părţi. Prima este aplicarea principiilor agriculturii ecologice, precum renunţarea la substanţele chimice de sinteză, dar şi găsirea de strategii potrivite pentru a îndeplini rolul lor cu alte modalităţi. Cea de a doua parte este colaborarea cu un organism de certificare/audit care confirmă că noi îndeplinim condiţiile pentru aceste certificări. Deţinem o serie largă de certificări precum bio pe producţie şi ambalare precum şi GLOBAL GAAP. Toate urmăresc creşterea nivelului de încredere al consumatorului că ne facem treaba aşa cum promitem că o facem!

• ”Costurile sunt semnificative, dar fără ele nu se poate”

Reporter: Ce costuri suplimentare implică menţinerea statutului de producător bio?

Cătălin Buneci: Pentru un producător mic, cum suntem noi, costurile sunt semnificative, dar fără ele nu se poate. Este important să facem acest lucru pentru că noi oferim mâncare şi responsabilitatea este mare.

Reporter: Cum reuşiţi să controlaţi dăunătorii fără pesticide de sinteză? Cum monitorizaţi sănătatea solului şi a pomilor?

Cătălin Buneci: În timp am dezvoltat strategii pentru a combate dăunătorii. Rezultatele au fost mixte la început, dar curba de învăţare s-a menţinut ascendentă şi putem, aşa cum spunem astăzi, să nu ne confruntăm cu provocări majore. În centrul acestei strategii este sănătatea pomului, pe care o monitorizăm atât la nivel de frunză, cât şi la nivel de rădăcină cu analize periodice de sol şi de frunză.

Reporter: Efectuaţi analize independente pentru a demonstra lipsa reziduurilor de pesticide?

Cătălin Buneci: Înainte să ne luăm certificările, ne testăm produsele în laboratoare acreditate ca să ne asigurăm că sunt fără pesticide. Acum, aceste analize sunt obligatorii în cadrul programului nostru de monitorizare construit împreună cu organismele de certificare.

• ”Cireşele bio sunt un produs premium”

Reporter: De ce sunt cireşele bio mai scumpe decât cele convenţionale? Cum reacţionează consumatorii când văd diferenţa de preţ?

Cătălin Buneci: Cireşele bio sunt un produs premium. Faptul că nu ingerăm pesticide este pozitiv din multe puncte de vedere. Consumatorii au abordări mixte. Sunt consumatori pentru care acesta este selling point, dar cei mai mulţi vin pentru gustul cireşelor noastre. Suntem aşezaţi într-o zonă optimă pentru cireşi şi acest lucru se vede în calitatea şi gustul fructelor.

Reporter: Observaţi o creştere a cererii pentru fructe bio în România?

Cătălin Buneci: Suntem în primul an de vânzare pe bio. Vă spunem anul viitor dacă am crescut!

Reporter: Care este profilul clientului care cumpără cel mai frecvent cireşele dumneavoastră?

Cătălin Buneci: În general, clienţii noştri sunt exigenţi în ceea ce priveşte gustul şi lipsa de pesticide. Caută aceste lucruri şi sunt dispuşi să plătească pentru a primi un produs premium. Uneori vin la degustat de cireşe ca la degustat de vin, caută în livadă şi surprind variaţii subtile în aromă.

Reporter: Cum contribuie livada la protejarea biodiversităţii locale?

Cătălin Buneci: Oferim adăpost pentru o varietate largă de animale sălbatice. Avem găuri făcute de vulpi, fazani, iepuri, avem stupi formaţi natural în scorburi de pomi, avem păsări de pradă de zi şi nocturne. Uneori mă simt că aş sta într-o pădure.

• ”Am pierdut recolta pe două loturi pentru că nu am folosit insecticide”

Reporter: Aţi avut situaţii în care aţi riscat să pierdeţi recolta din cauză că nu folosiţi pesticide de sinteză?

Cătălin Buneci: Am pierdut recolta pe două loturi pentru că nu am folosit insecticide.

Reporter: Ce planuri aveţi pentru dezvoltarea livezii? Luaţi în calcul extinderea către alte fructe sau produse procesate?

Cătălin Buneci: Nu avem planuri să ne extindem. Dorim să creştem nivelul de excelenţă pe partea de agronomie şi pe logistică pentru a livra fructe impecabile.

Reporter: Dacă ar trebui să convingeţi un consumator sceptic să cumpere cireşe bio, care ar fi argumentul principal?

Cătălin Buneci: Cred ca argumentul principal ar fi legat de modul în care sunt cultivate: cu un accent mult mai mare pe protejarea mediului şi pe reducerea expunerii la pesticide de sinteză. Pentru mulţi consumatori, alegerea produselor bio înseamnă nu doar o preocupare pentru ceea ce pun în farfurie, ci şi susţinerea unei agriculturi mai sustenabile, care respectă solul, biodiversitatea şi echilibrul natural. În plus, cireşele bio sunt recoltate în ritmul lor natural de coacere, ceea ce contribuie la păstrarea gustului autentic şi a aromei specifice fructului.

Reporter: Vă mulţumesc!