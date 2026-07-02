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SUPLIMENT ECO-ECONOMIE Sustenabilitatea - de la obligaţie la avantaj competitiv

Alina Vasiescu
Ziarul BURSA #Companii / 2 iulie

Sustenabilitatea - de la obligaţie la avantaj competitiv
Alina Vasiescu

Mult timp, sustenabilitatea a fost percepută de companii mai degrabă ca o obligaţie, o cerinţă impusă din exterior, decât ca o oportunitate. Reglementările tot mai stricte, cerinţele de raportare şi presiunile venite din partea investitorilor sau a consumatorilor au făcut ca multe organizaţii să o privească drept o sursă de costuri şi de provocări. Adaptarea la noile standarde nu a fost simplă, iar pentru multe firme schimbările au însemnat timp, resurse şi investiţii suplimentare.

Totuşi, contextul economic actual arată că această perspectivă începe să se schimbe. Companiile care văd sustenabilitatea doar ca pe o obligaţie riscă să piardă un avantaj important într-o piaţă tot mai competitivă. În schimb, cele care o integrează în strategia lor de dezvoltare descoperă că aceasta poate deveni un factor de diferenţiere.

Consumatorii sunt, astăzi, mai informaţi şi mai atenţi la impactul pe care îl au produsele şi serviciile pe care le aleg. Decizia de cumpărare nu mai este influenţată exclusiv de preţ sau de calitate, ci şi de valorile pe care le transmite un brand. O companie care demonstrează responsabilitate faţă de mediu, investeşte în reducerea emisiilor sau utilizează resursele într-un mod eficient câştigă mai uşor încrederea clienţilor.

În acelaşi timp, beneficiile sustenabilităţii nu se limitează la imagine. Măsuri precum reducerea consumului de energie şi a cantităţii de deşeuri, eficientizarea proceselor sau utilizarea tehnologiilor verzi contribuie la scăderea costurilor operaţionale. Chiar dacă investiţiile iniţiale sunt ridicate, în timp acestea se transformă în economii şi aduc profit.

Şi accesul la finanţare este influenţat tot mai mult de aspecte legate de sustenabilitate. Investitorii şi instituţiile financiare analizează din ce în ce mai atent modul în care organizaţiile gestionează aspectele de mediu, sociale şi de guvernanţă. Acum, companiile care dau dovadă de transparenţă şi responsabilitate au şanse mai mari să atragă finanţare.

Un alt beneficiu priveşte resursa umană. Noile generaţii de angajaţi îşi doresc mai mult decât un salariu bun şi un loc de muncă stabil. Ei vor să lucreze pentru companii care integrează sustenabilitatea în cultura organizaţională.

Transformarea sustenabilităţii dintr-o obligaţie într-un avantaj competitiv ţine, aşadar, de schimbarea modului de gândire: nu este suficientă respectarea cerinţelor impuse de legislaţie; diferenţa apare atunci când responsabilitatea este integrată în strategia şi în deciziile companiei. Organizaţiile care adoptă o asemenea abordare sunt mai bine pregătite să răspundă provocărilor viitoare şi să se dezvolte într-un mod sustenabil.

Pe viitor, sustenabilitatea nu va mai fi un element opţional sau doar o condiţie de conformare, ci va reprezenta una dintre principalele surse de competitivitate.

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