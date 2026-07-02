SUPLIMENT ECO-ECONOMIE ”Centrele logistice PENNY sunt construite la cele mai înalte standarde de sustenabilitate”

PENNY este unul dintre cei mai activi investitori pe piaţa certificărilor verzi. Clădirile verzi, eficienţa energetică, certificările BREEAM (New Construction şi In-Use) şi ISO 50001, utilizarea materialelor sustenabile, gestionarea responsabilă a resurselor sau a celor de infrastructură sustenabilă - toate sunt elemente cheie în cadrul departamentului de Construcţii de la PENNY, condus de Traian Despa. Echipa de Construcţii este cea care pune pe hartă fiecare magazin sau centru logistic PENNY, iar obiectivul, în viitor, este unul ambiţios: 1.000 de magazine până în 2035 şi dezvoltarea infrastructurii logistice. Cu o reţea de cinci centre logistice şi peste 460 de magazine, PENNY a plasat standardele de construcţie şi eficienţă energetică în centrul strategiei de expansiune, nu ca obiective adiacente, ci ca parametri de proiectare de la bun început.

Reporter: Ce presupun certificările precum BREEAM şi standardele de management energetic în reţeaua PENNY şi cum se reflectă acestea în operarea de zi cu zi a magazinelor şi depozitelor?

Traian Despa: Certificările BREEAM şi implementarea standardului ISO 50001 presupun un cadru riguros de proiectare, realizare, operare şi monitorizare a clădirilor, cu obiectivul de a reduce impactul asupra mediului şi de a diminua global consumul de energie, indiferent de sursa din care provine sau de tipul de combustibil utilizat. Suntem certificaţi ISO 50001 din 2017, fiind şi primul retailer din România care obţinea certificarea internaţională ISO 50001 pentru eficienţa politicilor sale energetice la momentul respectiv. Astfel, politicile noastre energetice sunt auditate periodic, pentru a ne asigura că menţinem standardele internaţionale de eficienţă energetică pe care le urmărim. În cazul BREEAM, magazinele şi depozitele sunt evaluate pe baza unor criterii clare: eficienţa energetică, utilizarea responsabilă a apei, managementul echipamentelor, calitatea mediului interior, materialele folosite şi modul de exploatare a clădirii. La finalul anului 2025, deţineam 119 magazine certificate BREEAM In-Use, precum şi un depozit şi un magazin certificate după standardul BREEAM New Construction. În ceea ce priveşte centrele logistice, reţeaua PENNY este deservită de cinci centre logistice, situate strategic în Ştefăneştii de Jos, Turda, Bacău, Filiaşi şi Mihăileşti, care permit transportul mărfii de la producător la depozit cu ajutorul camioanelor de capacitate mare, încărcate integral. Mulţumită acestui mod de lucru, costul transportului în preţul de achiziţie al produselor este mai mic, ceea ce permite, în final, şi un preţ de vânzare mai mic pentru client.

Centrele logistice PENNY sunt construite la cele mai înalte standarde de sustenabilitate. În 2021, centrul logistic de la Filiaşi a reprezentat clădirea industrială cu cel mai mare punctaj BREEAM din lume. La finalul anului 2025 am deschis al cincilea depozit al reţelei, la Mihăileşti, judeţul Giurgiu, construit cu soluţii prietenoase cu mediul: sistem de răcire pe bază de CO2 şi NH3, sistem de încălzire fără gaz (bazat pe recuperarea căldurii de la instalaţia de frig industrial şi completat de pompe de căldură), panouri fotovoltaice cu o putere instalată de 800 kWp pentru consumul propriu, două staţii duble de încărcare pentru vehicule electrice cu o putere totală de 88 kW, iluminare LED inteligentă cu senzori de prezenţă şi intensitate adaptivă şi monitorizare integrată a consumului energetic printr-un sistem avansat de management al clădirii (BMS).

Standardul de management energetic completează această abordare prin procese organizaţionale structurate: obiective clare de reducere a consumului, urmărirea indicatorilor de performanţă energetică, analiza periodică a abaterilor şi implicarea personalului în utilizarea responsabilă a echipamentelor.

Concret, magazinele şi depozitele funcţionează pe baza unor reguli standardizate de pornire şi oprire a instalaţiilor, cu setări optime pentru echipamentele de frig şi HVAC (încălzire, ventilaţie şi aer condiţionat) şi cu instruire periodică a angajaţilor. Certificările şi standardele nu rămân instrumente formale de conformitate; ele se reflectă direct într-o operare mai stabilă şi într-un control mai bun al costurilor.

• ”Una dintre investiţiile principale o reprezintă energia produsă din surse regenerabile”

Reporter: Care sunt principalele investiţii necesare pentru ca un magazin PENNY să atingă standardele unei clădiri certificate şi în ce măsură aceste criterii influenţează alegerea materialelor, a tehnologiilor şi amplasamentelor?

Traian Despa: Una dintre investiţiile principale o reprezintă energia produsă din surse regenerabile, prin sistemele fotovoltaice instalate pe acoperişurile magazinelor pentru acoperirea consumului propriu. Producţia fotovoltaică este bine corelată cu profilul de consum, ceea ce permite utilizarea locală a unei părţi semnificative din energia produsă şi reducerea cantităţii achiziţionate din reţea. Ne propunem ca cel puţin 25 de magazine noi deschise în fiecare an să fie dotate cu panouri fotovoltaice, iar acest lucru nu este puţin, deoarece media magazinelor deschise anual este de 40. La nivel logistic, am instalat şi pus în funcţiune aproximativ 3 MW în panouri fotovoltaice pe toate cele cinci centre logistice ale reţelei. O altă direcţie importantă de investiţie o reprezintă sistemele de răcire (pentru sistemul frigorific) pe bază de CO2, implementate în toate magazinele noi şi în cadrul programului de înlocuire a instalaţiilor cu freon R449a. În ultimii patru ani, toate magazinele noi sunt echipate exclusiv cu instalaţii de răcire pe bază de CO2. Totodată, gazul natural a fost eliminat din aproape toate magazinele reţelei - peste 460 (cu două excepţii), trecând la pompe de căldură pentru climatizare.

Continuăm să identificăm soluţii eficiente energetic. Una dintre investiţiile cu cel mai bun raport cost-impact o reprezintă montarea uşilor la vitrinele frigorifice. Prin limitarea schimbului de aer dintre interiorul vitrinei şi spaţiul magazinului, pierderile de frig sunt reduse considerabil, iar consumul de energie al vitrinelor poate scădea, în practică, cu 15-30%, în funcţie de tipul vitrinei şi de condiţiile de exploatare. Aceasta se reflectă direct în costurile cu energia electrică şi în stabilitatea cheltuielilor pe termen lung.

Reporter: Cât de mare este diferenţa de eficienţă energetică între magazinele noi şi cele construite înainte de implementarea acestor standarde?

Traian Despa: Standardul ISO 50001 a fost implementat începând cu anul 2017. La momentul respectiv, aveam peste 200 de magazine certificate, devenind cea mai mare reţea de magazine din România care obţinea această certificare. Pentru stabilirea performanţelor energetice a magazinelor PENNY a fost definit un obiectiv la nivel naţional privind consumul specific de energie şi au fost stabilite ţintele privind performanţa energetică la nivel anual. Acest obiectiv reprezintă consumul de energie raportat la suprafaţa totală a sălilor de vânzare. Spre exemplu, comparativ cu 2019, în 2025 s-a înregistrat o scădere cu 11% a consumului de energie electrică.

În cadrul planului de modernizare pentru perioada următoare, reţeaua include o serie de proiecte viitoare axate pe optimizarea sistemelor de refrigerare, creşterea eficienţei energetice şi digitalizarea proceselor tehnice din magazine: înlocuirea vitrinelor pentru carne, prin finalizarea reconversiei complete de la vitrine semiverticale la vitrine verticale, atingând astfel un nivel de 100% aliniere la acest standard mai eficient din punct de vedere energetic. De asemenea, este planificată înlocuirea lăzilor frigorifice, ca parte a procesului de standardizare şi reducere a consumului de energie.

• ”Costurile operaţionale devin mai mici şi mai stabile”

Reporter: Cum se traduc aceste investiţii în eficienţă energetică în costuri operaţionale pe termen lung? Ce nivel de economii generează şi în cât timp se amortizează, în general, aceste investiţii?

Traian Despa: Costurile operaţionale devin mai mici şi mai stabile, iar impactul fluctuaţiilor preţului energiei este redus. La nivelul capacităţii instalate în energie regenerabilă în 2025, am înregistrat o reducere de aproximativ 15% a costurilor anuale cu energia datorată instalării panourilor fotovoltaice.

Reporter: În ce măsură eficienţa energetică contribuie la stabilitatea costurilor şi la menţinerea unor preţuri competitive pentru clienţi?

Traian Despa: Eficienţa energetică joacă un rol esenţial în stabilitatea costurilor operaţionale, deoarece energia reprezintă o componentă structurală importantă a cheltuielilor de operare, în special din cauza refrigerării, climatizării şi iluminatului. Prin reducerea consumului la acelaşi nivel de activitate comercială, suntem mai puţin expuşi la volatilitatea preţurilor energiei şi la schimbările de reglementare la nivel naţional şi european, obţinând costuri mai previzibile pe termen mediu şi lung. Economiile generate permit absorbirea parţială a creşterilor de cost din lanţul de aprovizionare, fără a fi necesară transferarea acestora în preţurile finale plătite de consumatori.

• ”Prin implementarea unor clădiri eficiente energetic reuşim să limităm creşterea costurilor operaţionale”

Reporter: Ce rol joacă sustenabilitatea şi eficienţa energetică în strategia de expansiune a reţelei PENNY în România? Reprezintă acestea un avantaj competitiv?

Traian Despa: În procesul de extindere a reţelei, aceste două direcţii influenţează faza de planificare de la bun început: modul de proiectare a noilor magazine şi depozite, selecţia locaţiilor, alegerea echipamentelor şi a soluţiilor tehnice, precum şi standardele de operare ulterioară. Prin implementarea unor clădiri eficiente energetic, cu soluţii moderne de refrigerare, iluminat LED, sisteme HVAC optimizate şi panouri fotovoltaice acolo unde este posibil, reuşim să limităm creşterea costurilor operaţionale odată cu extinderea reţelei, menţinând un control strict asupra consumului de energie pe magazin.

Reporter: Cum contribuie infrastructura sustenabilă în relaţia cu comunităţile locale şi autorităţile?

Traian Despa: Infrastructura sustenabilă funcţionează ca o formă concretă de responsabilitate faţă de comunităţile în care suntem prezenţi. Dincolo de dimensiunea tehnică, fiecare magazin sau depozit construit la standarde ridicate de eficienţă energetică şi mediu trimite un semnal clar despre modul în care înţelegem să operăm ca vecin al comunităţii locale. În relaţia cu autorităţile, abordarea noastră este una de transparentă şi dialog continuu. Conformarea cu standardele de construcţie şi eficienţă energetică nu este tratată ca obligaţie minimă, ci ca bază a unui parteneriat pe termen lung cu administraţiile locale. Faptul că magazinele şi depozitele noastre contribuie la dezvoltarea comunităţilor creează premisele unui dialog constructiv cu autorităţile.

Reporter: Vă mulţumesc!