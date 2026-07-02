SUPLIMENT ECO-ECONOMIE ”Pentru Philips, sustenabilitatea nu este un indicator de performanţă bifat comercial”

Corelarea inovaţiei medicale cu responsabilitatea faţă de mediu şi societate reprezintă modul în care Philips pune tehnologia în slujba comunităţii, oferind partenerilor garanţia unui viitor medical sustenabil şi sigur, ne-a declarat Jens-Jakob Gustmann, Zone & Health Systems Sales Leader CEE, Philips, subliniind că, pentru Philips, sustenabilitatea nu este un indicator de performanţă bifat comercial, ci ”o valoare fundamentală care defineşte fiecare inovaţie pe care compania o aduce pe piaţă”.

Reporter: Cum vedeţi rolul sustenabilităţii ca avantaj competitiv în industria medicală?

Jens-Jakob Gustmann: Pentru Philips, sustenabilitatea nu este un indicator de performanţă bifat comercial, ci o valoare fundamentală care defineşte fiecare inovaţie pe care o aducem pe piaţă. Principiul nostru ghidat este de a asigura o îngrijire mai bună pentru mai mulţi oameni (”Better care for more people”), operând în acelaşi timp în limitele ecologice ale planetei. În viziunea noastră, adevăratul avantaj competitiv constă în capacitatea de a construi un sistem medical rezilient. Într-un mediu global marcat de bugete tensionate, inflaţie şi un deficit acut de personal, echipamentele proiectate conform principiilor noastre ecologice sprijină direct spitalele acolo unde doare cel mai tare: reduc costurile operaţionale prin eficienţă energetică, optimizează fluxurile de lucru prin automatizare şi minimizează risipa de consumabile.

Corelarea inovaţiei medicale cu responsabilitatea faţă de mediu şi societate - reflectată inclusiv în adaptarea timpurie la politicile europene privind amprenta de carbon - reprezintă modul Philips de a pune tehnologia în slujba comunităţii, oferind partenerilor noştri nu doar echipamente de top, ci garanţia unui viitor medical sustenabil şi sigur.

Reporter: Cum integrează Philips principiile economiei circulare în dezvoltarea şi producţia aparaturii medicale? Care este cel mai ambiţios proiect de circularitate la care lucraţi?

Jens-Jakob Gustmann: Circularitatea începe în faza de proiectare prin principiile EcoDesign: echipamentele sunt gândite modular, pentru a facilita upgrade-urile de software şi hardware direct în spital, prelungindu-le durata de viaţă până la 20 de ani. Cel mai ambiţios proiect structural la nivel global este tranziţia sistemelor medicale grele (CT, RMN, Angiografe) către modele de business bazate pe utilizare şi servicii, cum este programul Tube for Life (care garantează predictibilitate financiară şi acoperirea costurilor tubului de CT timp de 10 ani) sau Enterprise Monitoring as a Service, transformând vânzarea tradiţională de hardware într-un parteneriat pe termen lung pentru gestionarea ciclului de viaţă al activelor.

• ”Philips aplică strategia celor 4R: Reduce, Reuse, Refurbish, Recycle”

Reporter: Ce strategii adoptă Philips pentru minimizarea deşeurilor şi maximizarea reciclării în ciclul de viaţă al produselor medicale?

Jens-Jakob Gustmann: Philips aplică strategia celor 4R: Reduce, Reuse, Refurbish, Recycle. Monitorizăm fluxul echipamentelor scoase din uz, iar prin programele de buy-back ne asigurăm că sistemele vechi revin în fabricile noastre. Acolo, componentele sunt testate, recondiţionate sau reciclate controlat, eliminând trimiterea deşeurilor medicale la groapa de gunoi. De asemenea, reducem deşeurile din ambalaje prin eliminarea plasticului şi înlocuirea lui cu materiale pe bază de hârtie reciclabilă.

Reporter: Care sunt cele mai mari provocări în reutilizarea sau recondiţionarea echipamentelor medicale?

Jens-Jakob Gustmann: Cele mai mari provocări sunt de natură logistică şi legislativă. Trasabilitatea completă a fiecărei piese dintr-un echipament returnat necesită o infrastructură masivă de date. În plus, standardele de reglementare diferă de la o regiune la alta, iar procesul de certificare a unei componente recondiţionate este adesea la fel de riguros şi costisitor ca cel al unei piese noi.

Reporter: Cum gestionaţi echilibrul dintre cerinţele stricte de siguranţă medicală şi reutilizarea componentelor?

Jens-Jakob Gustmann: Nu există compromis în ceea ce priveşte siguranţa clinică. Philips operează sub standarde stricte de calitate. O componentă este reutilizată doar dacă, în urma testelor de laborator, demonstrează aceiaşi parametri de performanţă, uzură şi siguranţă ca o piesă de pe linia de producţie zero. Programele noastre de recondiţionare (precum ”Refurb Editions”) oferă exact aceeaşi garanţie de funcţionare ca produsele noi, eliminând orice risc clinic.

• ”Conservarea heliului protejează rezervele geologice limitate ale planetei”

Reporter: Care sunt beneficiile economice şi de mediu ale reducerii consumului de heliu în aparatura medicală?

Jens-Jakob Gustmann: Heliul este o resursă naturală finită, rară şi extrem de volatilă din punct de vedere al preţului pe piaţa globală. Din punct de vedere ecologic, conservarea heliului protejează rezervele geologice limitate ale planetei. Din punct de vedere economic, eliminarea riscului de pierdere a heliului prin evaporare (boil-off sau quench) scuteşte spitalele de costuri uriaşe de reîncărcare şi reduce drastic perioadele de inactivitate ale aparatului.

Reporter: Ce tehnologii sau inovaţii aţi implementat pentru reducerea consumului de heliu în echipamentele medicale?

Jens-Jakob Gustmann: Inovaţia proprietară Philips se numeşte BlueSeal. Este o tehnologie de magnet complet sigilat, care utilizează o metodă de răcire revoluţionară micro-concentrică. Aceasta necesită o cantitate infimă de numai 7 litri de heliu, spre deosebire de cele aproximativ 1.500 de litri necesare unui RMN clasic. Odată încărcat în fabrică, magnetul rămâne sigilat pe viaţă, eliminând riscul de scurgeri.

Reporter: Cum a influenţat reducerea consumului de heliu designul sistemelor RMN? De ce este important pentru Philips să dezvolte aparatură medicală cu un consum redus de heliu?

Jens-Jakob Gustmann: Tehnologia BlueSeal a revoluţionat designul sistemelor RMN (cum este Rembra sau alte platforme din portofoliu), făcându-le semnificativ mai uşoare (cu aproximativ sub o tonă faţă de cele clasice) şi eliminând necesitatea unei conducte de ventilaţie pentru situaţii de urgenţă. Astfel, aparatele pot fi instalate la etajele superioare ale spitalelor sau în spaţii înguste, unde un RMN tradiţional nu ar fi putut fi montat din motive de greutate şi structură. Este vital pentru Philips să dezvolte acest tip de aparatură deoarece ne permite să aducem imagistica de înaltă performanţă mai aproape de pacienţi, în locuri anterior inaccesibile, protejând în acelaşi timp mediul.

Reporter: Există diferenţe de mentenanţă între sistemele clasice şi cele low-helium?

Jens-Jakob Gustmann: Da, iar diferenţele sunt un avantaj economic major pentru spitale. Sistemele clasice necesită monitorizarea continuă a nivelului de heliu şi proceduri periodice de completare, operaţiuni complexe care implică timpi morţi. Sistemele low-helium cu magnet sigilat Philips nu necesită completarea heliului niciodată pe parcursul ciclului de viaţă, reducând costurile de mentenanţă preventivă şi oferind o disponibilitate operaţională mult mai mare.

• ”Tehnologia low-helium va deveni noul standard global al industriei”

Reporter: Cum vedeţi evoluţia tehnologiilor RMN fără heliu sau low-helium în următorii 5-10 ani?

Jens-Jakob Gustmann: Tehnologia low-helium va deveni noul standard global al industriei. Ne aşteptăm ca tehnologiile cu magnet complet sigilat să înlocuiască complet sistemele vechi, deschizând calea pentru scanere RMN mobile, mai accesibile şi mai uşor de implementat în zone izolate sau în departamente de urgenţă, transformând sustenabilitatea dintr-o opţiune premium într-o dotare de bază.

Reporter: Ce procent din componentele reutilizate provin din echipamente returnate versus lanţuri dedicate de recondiţionare?

Jens-Jakob Gustmann: Majoritatea componentelor noastre reutilizabile provin direct din programele proprii de buy-back şi returnări de la clienţi, procesate apoi în centrele noastre specializate de recondiţionare. Acest circuit închis ne garantează controlul absolut asupra istoricului clinic şi tehnic al echipamentului, asigurând o trasabilitate de 100% imposibil de obţinut prin lanţuri terţe.

Reporter: Există rezistenţă din partea clienţilor faţă de echipamentele recondiţionate?

Jens-Jakob Gustmann: O barieră psihologică iniţială a existat în trecut, însă aceasta se estompează rapid. Atunci când clienţii înţeleg că un echipament din gama Refurb Editions trece prin aceleaşi teste riguroase de fabrică, vine cu pachete software actualizate la zi şi beneficiază de exact aceeaşi garanţie de doi ani ca un produs nou, dar la un cost mult mai eficient, rezistenţa se transformă în interes strategic. Generaţiile tinere de manageri de spitale sunt extrem de deschise către acest model circular.

Reporter: Ce oportunităţi vedeţi în digitalizare sau AI pentru optimizarea ciclului de viaţă al echipamentelor?

Jens-Jakob Gustmann: Digitalizarea şi AI-ul sunt vitale pentru medicina eco-economică. În primul rând, AI-ul permite mentenanţa predictivă: algoritmii detectează anomaliile în funcţionarea componentelor înainte ca acestea să se defecteze, permiţând reparaţii ţintite şi evitând degradarea întregului sistem. În al doilea rând, AI-ul optimizează protocoalele de scanare (cum face soluţia SmartHeart sau DeviceGuide), reducând timpul de utilizare al aparatului per pacient. Asta înseamnă că spitalul consumă mai puţină energie per examinare, echipamentul este utilizat mai eficient, iar uzura fizică a componentelor este redusă drastic, prelungind natural ciclul de viaţă al întregii platforme.

Reporter: Vă mulţumesc!