SUPLIMENT ECO-ECONOMIE „Viitorul aparţine companiilor care transformă sustenabilitatea în avantaj competitiv”

Sustenabilitatea nu mai reprezintă doar o componentă a responsabilităţii corporative, ci un element central al strategiei de afaceri. Miguel Coleta, Director Sustainability Policy & Market Activation la Philip Morris International, ne-a explicat, într-un interviu, modul în care compania integrează obiectivele de mediu, economia circulară şi inovaţia în transformarea către un viitor fără fum, precum şi provocările pe care le presupune implementarea unei astfel de strategii într-o industrie puternic reglementată. PMI îşi propune ca, până în 2030, produsele fără fum să genereze peste două treimi din veniturile companiei, obiectiv susţinut de o strategie în care sustenabilitatea şi performanţa financiară sunt strâns legate.

Reporter: Care sunt cele mai importante obiective ale Philip Morris International pe zona de sustenabilitate?

Miguel Coleta: Obiectivele de sustenabilitate ale companiei Philip Morris International sunt structurate în jurul a şase priorităţi strategice, aliniate cu Value Plan 2030+: consumatori, circularitate, climă, natură, angajaţi şi lucrători din întregul lanţ valoric. Aceste priorităţi definesc atât direcţia de business a companiei, cât şi impactul său asupra societăţii şi mediului. În centrul acestora se află obiectivul de a accelera tranziţia către un viitor fără fum, prin înlocuirea ţigărilor cu alternative fără fum fundamentate ştiinţific.

În următorii 3-5 ani, aceste direcţii se traduc în ţinte măsurabile. Compania urmăreşte ca, până în 2030, produsele fără fum să genereze peste două treimi din veniturile totale. Pe dimensiunea de mediu, priorităţile includ reducerea emisiilor, creşterea utilizării materialelor reciclate şi integrarea principiilor de circularitate în întregul portofoliu. Din perspectivă socială, PMI se concentrează pe îmbunătăţirea condiţiilor de muncă în lanţul valoric şi pe dezvoltarea unui mediu de lucru incluziv şi rezilient.

Ceea ce diferenţiază această abordare este integrarea completă a sustenabilităţii într-un plan unitar de creare de valoare - Value Plan 2030+ - care leagă performanţa de sustenabilitate de performanţa financiară şi de competitivitatea pe termen lung.

Reporter: Cum este integrată sustenabilitatea în strategia de business a companiei?

Miguel Coleta: Pentru PMI, sustenabilitatea este complet integrată în strategia de business - în alocarea capitalului, managementul riscurilor, relaţiile cu stakeholderii şi evaluarea performanţei. Deciziile sunt fundamentate pe crearea de valoare pe termen lung, luând în considerare multiple forme de capital: financiar, uman, natural, social şi intelectual.

Această integrare este pusă în practică prin indicatori cheie de performanţă (KPI) corelaţi cu VALUE Index şi prin Business Transformation Metrics, asigurând, astfel, o legătură directă între rezultatele în materie de sustenabilitate, performanţa financiară şi responsabilitatea managementului.

Reporter: Cum măsuraţi impactul real al iniţiativelor de sustenabilitate?

Miguel Coleta: PMI se concentrează pe rezultate măsurabile, nu pe inputuri. Business Transformation Metrics urmăresc progresul către un viitor fără fum, inclusiv scăderea volumelor de ţigarete şi creşterea adoptării alternativelor fără fum. Acestea sunt completate de indicatori legaţi de performanţa de mediu şi de condiţiile din lanţul valoric. Compania aplică o abordare bazată pe capitaluri multiple, evaluând impactul asupra capitalului natural, uman, social şi intelectual. Acest lucru oferă o perspectivă holistică asupra performanţei şi asigură că rezultatele în materie de sustenabilitate sunt măsurate cu acelaşi nivel de rigoare ca şi performanţele financiare.

Reporter: Ce rol joacă sustenabilitatea în inovaţia de produs?

Miguel Coleta: Sustenabilitatea joacă un rol central în inovarea produselor, care se bazează pe rigoare ştiinţifică, reducerea efectelor dăunătoare şi principii de eco-design. PMI investeşte semnificativ în dezvoltarea şi evaluarea ştiinţifică a produselor fără fum, cu scopul de a oferi alternative mai puţin dăunătoare decât continuarea fumatului.

În acelaşi timp, criteriile de sustenabilitate influenţează tot mai mult designul produselor, inclusiv prin reducerea emisiilor, optimizarea utilizării materialelor şi integrarea principiilor de circularitate. Astfel, inovaţia nu se concentrează doar pe performanţă, ci şi pe impact.

Totodată, compania recunoaşte că inovaţia implică o serie de compromisuri, inclusiv echilibrarea performanţei, acceptărea de către consumatori şi considerente de mediu.

Reporter: Cum abordaţi problema filtrelor de ţigarete ca sursă de poluare?

Miguel Coleta: Abordarea PMI combină inovaţia materialelor cu schimbarea comportamentelor. Compania investeşte în dezvoltarea unor alternative la filtrele tradiţionale pe bază de plastic, recunoscând în acelaşi timp că aruncarea necorespunzătoare a acestora este un comportament influenţat în principal de factori comportamentali şi de provocări sistemice legate de gestionarea deşeurilor.

Ca urmare, PMI implementează campanii ample de conştientizare şi parteneriate pentru prevenirea aruncării deşeurilor, alături de mecanisme de responsabilitate extinsă a producătorului, acolo unde este cazul. Soluţiile propuse combină, astfel, inovaţia tehnologică cu colaborarea sistemică.

Reporter: Cum evaluaţi impactul asupra mediului al produselor fără fum comparativ cu ţigările tradiţionale?

Miguel Coleta: Impactul asupra mediului este evaluat pe întreg ciclul de viaţă al produsului, de la materiile prime până la etapa de post-consum. Produsele fără fum elimină impactul generat de combustie, ceea ce are ca rezultat un profil diferit de mediu şi de utilizare. Totuşi, acestea introduc noi provocări, în special legate de componentele electronice şi utilizarea materialelor, care necesită abordări dedicate în ceea ce priveşte designul, reciclarea şi colectarea.

Din acest motiv, PMI evaluează separat fiecare categorie de produse, în loc să aplice un cadru unic de analiză, recunoscând că impactul asupra mediului nu poate fi redus la un singur indicator sau la o comparaţie directă.

Reporter: Cum abordaţi reducerea deşeurilor provenite din dispozitive electronice şi consumabile?

Miguel Coleta: Abordarea PMI se bazează pe principiile economiei circulare, acoperind întregul ciclu de viaţă al produselor: design, utilizare şi sfârşitul ciclului de viaţă. Dispozitivele sunt proiectate tot mai mult cu materiale reciclate, cu o durabilitate îmbunătăţită şi cu o reparabilitate crescută.

Programele includ iniţiative de recondiţionare, reutilizare şi reciclare, susţinute de parteneriate şi de infrastructuri adaptate fiecărei pieţe. Deşi se înregistrează progrese, compania recunoaşte că rezultatele depind în mare măsură de infrastructura externă şi de cadrele de reglementare.

Reporter: Există programe de reciclare sau de economie circulară pentru produsele IQOS?

Miguel Coleta: PMI desfăşoară programe dedicate de colectare şi reciclare pentru dispozitivele IQOS, inclusiv sisteme de recondiţionare şi recuperare a materialelor, susţinute de hub-uri specializate şi parteneriate locale. Aceste hub-uri, situate în Ungaria şi Japonia, funcţionează ca centre de colectare şi procesare pentru dispozitivele fără fum, unde acestea sunt fie recondiţionate pentru reutilizare, fie demontate pentru recuperarea materialelor, constituind baza sistemului de economie circulară al PMI. Până în 2025, aceste platforme acopereau deja majoritatea volumelor de dispozitive introduse pe piaţă. În 22 de pieţe, hub-urile au fost recent completate de soluţii locale care respectă cerinţele de reciclare ale PMI.

Aceste programe sunt concepute pentru a fi extinse acolo unde există infrastructură, în timp ce compania continuă să susţină dezvoltarea unor sisteme mai robuste care să sprijine economía circulară la nivel global şi se îndreaptă către o colaborare mai strânsă cu organizaţiile de responsabilitate a producătorilor (PRO), cu scopul de a extinde semnificativ acoperirea colectării, de a îmbunătăţi rezultatele de recuperare şi reciclare şi de a consolida circularitatea la nivelul întregii categorii de produse.

Reporter: Cum abordaţi eficienţa energetică în fabrici şi logistică?

Miguel Coleta: Abordarea PMI se bazează pe două priorităţi: reducerea consumului de energie şi tranziţia către energie din surse regenerabile. PMI optimizează procesele industriale şi investeşte în tehnologii precum panouri solare, pompe de căldură şi sisteme eficiente energetic.

Aceste iniţiative sunt adaptate contextelor locale şi contribuie atât la reducerea emisiilor, cât şi la eficienţa operaţională. În România, fabrica din Otopeni este un exemplu relevant: peste 6.000 de panouri solare generează energie pentru operaţiuni, inclusiv pentru un cazan electric industrial, contribuind astfel la reducerea dependenţei de combustibilii fosili.

Reporter: Cum echilibraţi obiectivele comerciale cu cele de sustenabilitate?

Miguel Coleta: La PMI, cele două tipuri de obiective nu sunt în opoziţie. Transformarea către produse fără fum este atât un obiectiv comercial, cât şi unul de sustenabilitate, generând creştere, în paralel cu reducerea impactului.

Sustenabilitatea este integrată în deciziile de business, fiind susţinută de indicatori de performanţă (KPIs) corelaţi cu VALUE Index, care leagă rezultatele în materie de sustenabilitate de performanţa financiară.

Reporter: Care sunt principalele provocări în implementarea sustenabilităţii într-o industrie puternic reglementată?

Miguel Coleta: Operarea într-un mediu puternic reglementat implică provocări legate de dinamica reglementărilor, nivelul ridicat de scrutin public şi dependenţele externe. Reglementările evoluează adesea mai lent decât ştiinţa, ceea ce poate limita adoptarea soluţiilor inovatoare.

În acelaşi timp, progresul depinde de factori sistemici mai largi, inclusiv cadrele de politici publice, infrastructura disponibilă şi colaborarea între stakeholderi. Ca urmare, transformarea necesită adaptare continuă şi un dialog constant cu toate părţile implicate.

Reporter: Prevenirea accesului minorilor la produsele cu nicotină este o aşteptare esenţială atât din partea autorităţilor de reglementare, cât şi a publicului. Ce măsuri implementaţi?

Miguel Coleta: PMI aplică standarde stricte de marketing şi vânzare, inclusiv pentru partenerii din retail, şi investeşte în tehnologii de verificare a vârstei pe toate canalele.

Dincolo de aceste măsuri de control, compania desfăşoară campanii de informare şi colaborează cu autorităţi şi alţi stakeholderi pentru a consolida practicile responsabile. Eficienţa acestor demersuri este monitorizată prin verificări de conformitate şi studii post-lansare, pentru a ne asigura că produsele ajung exclusiv la publicul adult pentru care sunt destinate.

În România, un exemplu recent este campania "Zero Compromisuri", dezvoltată de Philip Morris România în parteneriat cu Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC), Asociaţia Municipiilor din România (AMR), HORA - Organizaţia Patronală a Hotelurilor şi Restaurantelor din România, Mega Image. Campania îşi propune să prevină accesul minorilor la produse din tutun şi nicotină şi să promoveze responsabilitatea comună a autorităţilor, mediului de business şi societăţii, adresându-se atât comercianţilor, cât şi publicului larg şi subliniind principiul că nu pot exista compromisuri când vine vorba de protejarea tinerilor.

Reporter: Mulţumesc!