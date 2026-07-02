SUPLIMENT ECO-ECONOMIE Pactul Naţional pentru Mediu, parteneriat - cadru între administraţia publică şi mediul academic

Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor a semnat, în luna iunie, Pactul Naţional pentru Mediu, un document-cadru de colaborare între MMAP, instituţiile aflate în coordonarea, subordinea sau autoritatea ministerului şi mai multe universităţi din România, care pune bazele cooperării între administraţia publică şi mediul academic, prin care cercetarea românească va putea fi valorificată mai direct în fundamentarea politicilor publice din domeniul mediului, apelor, pădurilor, schimbărilor climatice, biodiversităţii, economiei circulare şi dezvoltării durabile.

Diana Buzoianu, ministrul mediului, apelor şi pădurilor, a declarat la momentul semnării documentului: ”România produce anual foarte multă cercetare valoroasă în universităţi, şcoli doctorale şi centre academice. În acelaşi timp, administraţia publică are nevoie constant de date, studii, analize şi soluţii aplicate pentru decizii mai bune. Prin Pactul Naţional pentru Mediu vrem să unim aceste două resurse: nevoia reală de fundamentare ştiinţifică a deciziilor statului şi capacitatea de cercetare a universităţilor româneşti. Ministerul va transmite temele unde are nevoie de expertiză, iar universităţile vor putea orienta cercetarea, acolo unde consideră oportun, către probleme concrete de politici publice. Este un pas important pentru o administraţie care lucrează mai aproape de ştiinţă şi pentru o cercetare academică pusă mai bine în slujba societăţii”.

La rândul său, Raul Pop, secretar de stat în cadrul MMAP, a spus: ”Dincolo de nevoia de a asigura resursă umană în instituţiile de mediu, este nevoie de un dialog permanent între mediul academic şi mediul tehnic. Este datoria noastră, a celor care lucrăm în acest domeniu, să arătăm, să explicăm conceptele, uneori, destul de complicate din punct de vedere tehnic, pe înţelesul tuturor, ca să se înţeleagă că, dincolo de chestiuni pur academice, vorbim despre calitatea vieţii a noastre, a tuturor”.

Unul dintre obiectivele centrale ale pactului este crearea unui mecanism permanent prin care Ministerul Mediului şi instituţiile din subordine, coordonare sau autoritate să poată transmite periodic mediului academic temele pentru care este nevoie de fundamentare ştiinţifică. Aceste teme vor putea viza, printre altele, calitatea aerului, managementul apelor, pădurile, biodiversitatea, ariile naturale protejate, schimbările climatice, gestionarea deşeurilor, economia circulară, poluarea, digitalizarea monitorizării de mediu şi comunicarea riscurilor de mediu.

Aceste direcţii vor putea fi preluate, în funcţie de specificul fiecărei universităţi şi cu respectarea autonomiei universitare, în lucrări de licenţă, disertaţii, teze de doctorat, proiecte postdoctorale, granturi de cercetare, laboratoare aplicate sau alte forme de activitate academică.

Pactul prevede, de asemenea, elaborarea şi actualizarea periodică a unui portofoliu naţional de teme prioritare de cercetare, formulat de MMAP şi de instituţiile aflate în coordonarea, subordinea sau autoritatea ministerului, în funcţie de nevoile reale de fundamentare a deciziilor publice.

Conform MMAP, un alt obiectiv este dezvoltarea unei Biblioteci Naţionale de Resurse Academice pentru Mediu, Ape şi Păduri. Aceasta va urmări inventarierea şi valorificarea studiilor, lucrărilor, analizelor, tezelor de doctorat, disertaţiilor, rapoartelor, metodologiilor, bazelor de date şi altor resurse academice relevante pentru fundamentarea deciziilor publice.

”Vrem să evităm situaţiile în care administraţia comandă studii noi fără să ştie că există deja cercetare relevantă sau în care lucrări academice valoroase rămân izolate în circuitul universitar, fără să ajungă la instituţiile care ar putea avea nevoie de ele”, a afirmat Diana Buzoianu, precizând: ”Biblioteca Naţională de Resurse Academice pentru Mediu, Ape şi Păduri va fi un instrument de lucru prin care cercetarea românească să intre mai uşor în circuitul deciziei publice”.

După semnarea Pactului Naţional pentru Mediu, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor va propune fiecărei universităţi semnatare încheierea unor protocoale individuale de colaborare. Acestea vor detalia mecanismele concrete de lucru: domeniile prioritare de colaborare, punctele de contact, accesul la date şi informaţii publice, organizarea stagiilor profesionale, colaborarea între experţii ministerului şi coordonatorii academici, precum şi modalităţile prin care rezultatele cercetării pot fi valorificate în activitatea instituţională.

Pactul semnat în iunie reprezintă documentul-cadru de asumare instituţională, iar protocoalele individuale vor reprezenta instrumentele operaţionale de colaborare între Ministerul Mediului şi fiecare universitate parteneră.

Demersul este deschis şi altor instituţii de învăţământ superior din România care doresc să contribuie, prin cercetare, educaţie şi expertiză aplicată, la fundamentarea unor decizii publice mai bune pentru mediu, ape, păduri, climă şi biodiversitate.

Prin Pactul Naţional pentru Mediu, MMAP îşi propune să consolideze legătura dintre administraţie şi mediul academic, să sprijine formarea viitoarelor generaţii de specialişti şi să creeze un circuit predictibil prin care cercetarea ştiinţifică să contribuie direct la politici publice mai bine fundamentate.