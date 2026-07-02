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SUPLIMENT ECO-ECONOMIE Peste 10 miliarde ambalaje colectate de la lansarea Sistemului Garanţie-Returnare

Ziarul BURSA #Companii / 2 iulie

Peste 10 miliarde ambalaje colectate de la lansarea Sistemului Garanţie-Returnare

RetuRO, administratorul Sistemului de Garanţie-Returnare, cel mai mare proiect de economie circulară din România, a anunţat, către finele lunii mai, atingerea pragului de 10 miliarde de ambalaje SGR colectate de la lansarea sistemului până în prezent.

Conform RetuRO, pentru a înţelege mai uşor amploarea acestei cantităţi, ambalajele colectate pot fi comparate cu repere uşor de înţeles. Astfel, puse cap la cap, ar putea înconjura Pământul de 50 de ori sau ar acoperi de cinci ori distanţa dintre Pământ şi Lună. Ca volum, ar putea umple de trei ori Palatul Parlamentului, iar aşezate unele lângă altele, ar acoperi întreaga suprafaţă a municipiului Iaşi, jumătate din Bucureşti sau ar forma un cartier cu 700 de blocuri de patru etaje (calculul a presupus că ambalajele au 20 cm înălţime şi 5 cm lăţime).

Peste 10 miliarde ambalaje colectate de la lansarea Sistemului Garanţie-Returnare

În cei doi ani şi jumătate de la lansare, RetuRO a livrat către reciclatori peste 700.000 de tone de materiale - PET, aluminiu şi sticlă - de înaltă calitate, care alimentează direct industria de profil din România. Ca termen de comparaţie, această cantitate echivalează cu masa a 15 nave de dimensiunea Titanicului sau cu un convoi de 30.000 de TIR-uri pe drumul Bucureşti - Cluj-Napoca, menţionează RetuRO.

Peste 1 miliard de ambalaje colectate în primele trei luni din 2026

RetuRO a informat, în luna aprilie, că aproximativ 389 de milioane de ambalaje au fost colectate în martie anul acesta, raportat la 509 milioane de ambalaje introduse pe piaţă, ceea ce corespunde unei rate de returnare de peste 76%.

Peste 10 miliarde ambalaje colectate de la lansarea Sistemului Garanţie-Returnare

Rezultatele înregistrate în trimestrul I confirmă evoluţia constantă a Sistemului de Garanţie-Returnare, potrivit RetuRO, care menţionează: ”În primele trei luni ale acestui an, românii au returnat peste 1 miliard de ambalaje de băuturi, comparativ cu 1,2 miliarde puse pe piaţă, iar noi am predat către reciclatori circa 90.000 de tone de materiale.

Cu o rată de colectare de 88% în 2026, Sistemul de Garanţie-Returnare continuă să sprijine tranziţia României către o economie circulară, mobilizând milioane de persoane să adopte un comportament responsabil faţă de mediu”.

RetuRO Sistem Garanţie Returnare SA este o companie ce funcţionează pe principiul not for profit - ceea ce înseamnă că eventualul profit realizat în urma colectării de ambalaje de băuturi este reinvestit, exclusiv, în dezvoltarea SGR. Compania a fost creată de un consorţiu de trei acţionari privaţi: Asociaţia Berarii României pentru Mediu (30%), Asociaţia Producătorilor de Băuturi Răcoritoare pentru Sustenabilitate (30%) şi Asociaţia Retailerilor pentru Mediu (20%) şi un acţionar public, statul român, prin autoritatea centrală de mediu, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor (20%). RetuRO, administratorul SGR, funcţionează cu finanţare exclusiv privată şi asigură transparenţa asupra cantităţilor de ambalaje pentru băuturi puse pe piaţă şi returnate de consumatori.

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