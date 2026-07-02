SUPLIMENT ECO-ECONOMIE Programul Rabla 2026 - Ghidul de finanţare, pus în consultare publică

Ghidul de finanţare pentru programul Rabla Auto a fost pus în consultare publică în luna iunie, pe site-ul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor (MMAP). În acest an, bugetul programului este de 300 de milioane de lei, cu 100 de milioane mai mult decât în 2025.

”După perioada de consultare publică şi eventualele dezbateri, ordinul va putea fi aprobat, urmând etapele obişnuite de înscriere şi depunere a dosarelor”, a anunţat ministrul mediului, apelor şi pădurilor, Diana Buzoianu, menţionând: ”În acest an, Rabla Auto are un buget cu 100 de milioane de lei mai mare decât anul trecut, ceea ce va permite cât mai multor români să-şi achiziţioneze autoturisme noi, mai puţin poluante şi prietenoase cu mediul înconjurător”.

Una dintre noutăţile programului din acest an este reprezentată de faptul că autovehiculele eligibile în program trebuie să fie fabricate în Uniunea Europeană, Spaţiul Economic European sau în state care fac parte din lanţurile industriale integrate ale pieţei europene, în baza acordurilor de asociere, uniune vamală ori liber schimb cu Uniunea Europeană şi pentru care există reguli de origine preferenţială aplicabile sectorului auto, respectiv Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, Confederaţia Elveţiană, Republica Turcia şi Regatul Maroc.

Diana Buzoianu a subliniat: ”În ceea ce priveşte noile criterii de eligibilitate, acestea urmăresc reducerea impactului asupra mediului şi stimularea producţiei din Europa. Vor fi eligibile pentru finanţare vehicule fabricate în state membre ale Uniunii Europene, în ţări din Spaţiul Economic European şi în statele incluse în cadrul Tratatului Mediteranean. Dacă în certificatul de origine este trecut ca stat de fabricare unul dintre aceste state, automat este o maşină eligibilă pentru acest program”.

Sunt considerate eligibile cheltuielile propuse a fi realizate cu achiziţionarea de autoturisme, autoutilitare uşoare sau autospeciale/autospecializate uşoare sau motociclete electrice care au sistem de propulsie plug-in hibrid, pur electric sau cu pilă de combustie cu hidrogen: care nu au fost înmatriculate niciodată; a căror valoare de achiziţie nu depăşeşte suma de 70.000 euro, cu TVA inclus; care generează mai puţin de 80 g CO2/km în sistem WLTP, pentru autovehicul nou plug-in hibrid.

Cuantumul ecotichetelor este de: 18.500 lei pentru achiziţionarea unui autovehicul nou pur electric sau cu pilă de combustie cu hidrogen; 15.000 lei pentru achiziţionarea unui autovehicul nou plugin hibrid sau a unei motociclete electrice; 12.000 lei pentru achiziţionarea unui autovehicul nou cu sistem de propulsie hibrid; 10.000 lei pentru achiziţionarea unui autovehicul nou cu sistem de propulsie termică (cu ardere internă, inclusiv motorizare GPL/GNC) sau a unei motociclete.