SUPLIMENT ECO-ECONOMIE "Sustenabilitatea este integrată organic în modelul nostru de business"

Sustenabilitatea este, pentru Elis Pavaje, o viziune pe termen lung, nu doar o simplă bifare a unor norme actuale, conform domnului Emil Elisiu Goţa, directorul general al companiei, care menţionează că, în prezent, ponderea de materii prime înlocuite de producătorul de pavele şi borduri cu materiale reciclate este de 15%.

Reporter: Care sunt cele mai importante obiective ESG ale companiei Elis Pavaje în prezent, respectiv pentru următorii 3-5 ani?

Vasile Goţa: Strategia noastră ESG nu este doar o listă de reguli, ci modul nostru de a face lucrurile zi de zi: investim în tehnologii verzi, transformăm deşeurile în resurse prin reciclare, sprijinim comunităţile locale şi ne ghidăm după principii etice în tot ceea ce facem. Mizăm, ca întotdeauna, pe transparenţă, iar în octombrie 2025 am obţinut Certificatul de Verificare a Declaraţiei GES (ISO 14064), care arată că amprenta noastră totală este de 63.219 tone CO2. Pentru următorii 3-5 ani, ţinta noastră matematică este reducerea emisiilor din Categoria 4 (materiile prime achiziţionate), care deţin ponderea cea mai mare, de 91,45%.

Grija pentru mediu se vede deja prin sistemele fotovoltaice de mare putere, montate pe halele fabricilor, cu rol în creşterea autonomiei energetice a companiei. În plus, facem paşi în zona economiei circulare. Reuşim să economisim resurse naturale preţioase şi să reducem la minimum deşeurile din procesul de fabricare al prefabricatelor, reintroducând în produse, prin metode avansate de reciclare, pierderile rezultate din fluxul de producţie şi utilizând ingrediente alternative omologate, precum cenuşa sau sticla reciclată.

Din punct de vedere social, fiecare fabrică deschisă în ţară reprezintă promisiunea noastră pentru dezvoltarea regiunii. Investiţiile constante de la Arad, Prahova şi din celelalte unităţi ale noastre stimulează direct economiile locale şi creează sute de noi locuri de muncă. Pentru noi, cei peste 875 de colegi din echipa Elis Pavaje sunt cea mai importantă resursă, aşa că punem un accent deosebit pe un mediu de lucru sigur, pe formare profesională continuă şi pe susţinerea unui echilibru real între viaţa personală şi cea de birou. Nu în ultimul rând, ne asigurăm că viitorul este bine planificat printr-o guvernanţă responsabilă şi strategii climatice clare. Ne-am asumat politici oficiale care includ obiective concrete pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră şi adaptarea la schimbările din mediu. Această etică în afaceri ne obligă să ne îmbunătăţim constant procesele, urmărind pe termen lung satisfacţia clienţilor noştri şi un impact pozitiv, durabil, în societatea în care trăim şi creştem împreună.

Reporter: Cum vede compania dumneavoastră sustenabilitatea: obligaţie de conformare sau avantaj competitiv?

Emil Elisiu Goţa: O vedem în primul rând ca pe o viziune pe termen lung, nu doar ca pe o simplă bifare a unor norme actuale. Clienţii noştri caută produse durabile, iar noi facem paşi concreţi în această direcţie: în prezent avem 15% ponderea de materii prime înlocuite cu materiale reciclate. Aceste materiale provin din sortarea şi concasarea produselor interne care nu trec de filtrele stricte de calitate, dar şi din pavelele şi bordurile pe care departamentul nostru de lucrări le recuperează de la proiectele de reconstrucţie. Totuşi, cel mai important aspect pentru noi rămâne calitatea cu care ne-am obişnuit clienţii de 35 de ani. Acesta este primul nostru principiu: folosim materiale recuperate doar după ce ne asigurăm, prin teste riguroase de laborator, că produsele finale au exact aceeaşi rezistenţă maximă. Tehnologiile noastre de top, cum este tratamentul de suprafaţă Vivid Color care protejează nuanţele şi suprafaţa de murdărire în timp, vin doar să completeze funcţional şi estetic o bază care este solidă şi prietenoasă cu mediul.

• "Am dezvoltat şi omologat tehnic produse care folosesc materiale alternative în locul cimentului convenţional"

Reporter: Ce rol joacă sustenabilitatea în strategia generală a companiei?

Vasile Goţa: Sustenabilitatea este integrată organic în modelul nostru de business. Ea dictează modul în care proiectăm fabricile noi. De altfel, toate cele cinci fabrici ale noastre sunt complet automatizate, iar cea de la Arad aduce în plus roboţi industriali care mută marfa eficient de pe o linie pe alta, reducând pierderile şi consumul de resurse. Pentru a reduce amprenta de carbon, am dezvoltat şi omologat tehnic produse care folosesc materiale alternative în locul cimentului convenţional, care este componenta cea mai poluantă din beton. Prin agrementele tehnice obţinute, am reuşit să înlocuim o parte din ciment cu cenuşă industrială sau sticlă reciclată. Fiecare kilogram de material alternativ folosit înseamnă mai puţine resurse naturale extrase şi mai puţine emisii în atmosferă, fără a pierde din rezistenţa pavajului.

Reporter: Ce investiţii aţi realizat pentru eficienţă energetică şi ce mai aveţi în plan?

Emil Elisiu Goţa: Din 2021 şi până în prezent, am investit masiv din fonduri proprii în energie verde. Am alocat peste 1,3 milioane de euro pentru instalarea de panouri fotovoltaice pe acoperişurile halelor noastre din judeţele Alba, Neamţ, Prahova, Arad. Astfel, am atins o putere totală de 1.555 kW. Acest lucru ne permite să producem intern 31,7% din consumul energetic total. Drept urmare, energia cumpărată din reţea reprezintă acum un procent infim, de numai 0,36% din totalul emisiilor noastre. În plus, compania a finalizat un nou parc fotovoltaic cu o putere de 900 kW, aflat în prezent în faza de finalizare a documentaţiei. Punerea lui în funcţiune va creşte capacitatea actuală de producţie de energie verde cu 57,9%, fapt ce va determina o majorare proporţională a procentului de energie curată în mixul energetic al companiei.

Reporter: Cum prioritizaţi investiţiile între eficienţă operaţională şi proiecte cu impact ESG pe termen lung?

Emil Elisiu Goţa: Din fericire, în industria noastră, cele două sfere se suprapun. Când investim în roboţi industriali şi automatizare completă, creştem eficienţa operaţională, dar reducem simultan pierderile de materie primă şi consumul specific de energie per metru pătrat produs. Prioritizarea se face evaluând ROI-ul dublu: cel financiar şi cel de mediu.

• "Viitorul nu mai este despre a extrage la nesfârşit resurse din natură, ci despre responsabilitate"

Reporter: Cum vedeţi viitorul materialelor de construcţii sustenabile?

Vasile Goţa: Când ne uităm la faptul că anul acesta Elis Pavaje împlineşte 35 de ani, parcursul nostru pare aproape ireal. Am pornit în 1991 de la o presă manuală şi o capacitate de numai 6 metri pătraţi pe zi, iar astăzi conducem o industrie care nu doar că produce volume uriaşe, dar dictează standardele de mediu în România. Viitorul este deja aici şi este validat prin agremente tehnice. Viitorul nu mai este despre a extrage la nesfârşit resurse din natură, ci despre responsabilitate. De aceea, am omologat produse inovatoare care încorporează cenuşă, sticlă reciclată sau beton concasat, reducând la minimum utilizarea cimentului. Astfel, se poate vedea că materialele viitorului pot fi şi extrem de rezistente, şi prietenoase cu planeta.

Reporter: Vă cer clienţii tot mai mult criterii ESG în proiecte? Observaţi o schimbare în comportamentul clienţilor privind produsele cu impact redus asupra mediului?

Vasile Goţa: Categoric, cerinţele de licitaţie publică şi standardele investitorilor privaţi evaluează tot mai mult criteriile de mediu. Faptul că suntem un furnizor cu emisiile verificate oficial conform ISO 14064, cu energie verde produsă intern în proporţie de 31,7% şi cu o capacitate reală de reciclare a propriilor produse, ne transformă în partenerul care ajută clienţii să-şi atingă propriile obiective verzi.

• "Investiţia în sustenabilitate aduce optimizări majore de costuri"

Reporter: Cum echilibraţi presiunea costurilor cu investiţiile în sustenabilitate?

Emil Elisiu Goţa: Investiţia în sustenabilitate aduce optimizări majore de costuri. Din 2022 până în 2025, am crescut procentul de resurse naturale economisite de la 12% la 15%. Mai mult, utilizarea cenuşii ne permite să reducem cantitatea de ciment utilizată. Într-o piaţă cu materii prime din ce în ce mai scumpe, aceste înlocuiri tehnice inteligente ne vor ajuta, în timp, să absorbim presiunea costurilor fără a face rabat de la calitate.

Reporter: Ce riscuri ameninţă industria în care activaţi, dacă nu accelerează tranziţia către produse cu emisii reduse?

Emil Elisiu Goţa: Cel mai mare risc este taxarea carbonului şi penalităţile de conformare, care vor scoate de pe piaţă produsele ieftine, dar poluante. Un alt risc major este pierderea accesului la marile proiecte de infrastructură finanţate prin fonduri europene (POR/PNRR), unde criteriile "verzi" devin eliminatorii. Nu în ultimul rând, există riscul de a pierde relevanţa în faţa unei noi generaţii de consumatori care refuză brandurile iresponsabile.

Reporter: Ce indicator ESG consideraţi supraevaluat în industrie şi care este subevaluat?

Vasile Goţa: Consider subevaluat indicatorul de post-utilizare (ce se întâmplă cu produsul tău după ce clientul îl demolează). Mulţi declară că au produse sustenabile, dar puţini oferă soluţii când acestea devin deşeuri.

Elis Pavaje a realizat o premieră în România, în direcţia economiei circulare prin deschiderea a trei centre de reciclare active (la Secuieni Noi, Arad şi Vinţu de Jos). Clienţii noştri care renovează sau demolează suprafeţe pavate pot aduce molozul şi produsele uzate în oricare dintre cele trei centre Elis Pavaje. Noi preluăm acest material, îl sortăm, îl concasăm şi îl transformăm în sorturi noi de agregate care reintră direct în fluxul de producţie. Practic, eliminăm un deşeu de construcţii şi îl transformăm într-un produs nou, punând la dispoziţie toată infrastructura necesară pentru ca sustenabilitatea să fie o realitate concretă, nu doar o declaraţie pe hârtie.

Reporter: Vă mulţumesc!