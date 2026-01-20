Tanczos Barna: ”Mai devreme de jumătatea lunii februarie n-o să avem buget propus în Parlament”

Vicepremierul Tanczos Barna a declarat că bugetul pentru acest an nu poate fi amânat, pentru că deja suntem în întârziere, el precizând că, realist, ”mai devreme de jumătatea lunii februarie” România nu va avea buget propus în Parlament, informează news.ro.

Tanczos Barna a afirmat, luni seară, la Digi24, că actuala coaliţie trebuie să se concentreze pe finalizarea bugetului de stat, el adăugând că ”oricum suntem în întârziere”.

”Suntem la jumătatea lunii ianuarie şi, după calendarul pe care l-am creat astăzi, mai devreme de jumătatea lunii februarie n-o să avem buget propus în Parlament. Jumătatea lunii februarie este varianta realistă. Nu se poate amâna mai mult. Într-o anumită formă, sigur, trebuie să propunem Parlamentului bugetul şi trebuie aprobat pe legislaţia care va exista, cu sau fără reforma în administratie, cu sau fără anumite legi aprobate până atunci, dar trebuie mers înainte”, a declarat vicepremierul Tanczos Barna.

El consideră că ministerele trebuie să aibă buget, pentru a avea predictibilitate.

”Avem PNRR-ul care este foarte, foarte important şi orice zi de întârziere poate să afecteze absorbţia şi succesul acestui program. Iar fondurile europene sunt esenţiale anul acesta. Prioritatea trebuie să fie pe PNRR, ca să terminăm la sfârşitul lunii august acest program, să facem absorbţie cât mai apropiată de sută la sută, să atingem indicatorii, să facem reformele ataşate de aceste sume primite de la Comisia Europeană”, a afirmat Tanczos Barna.

Totodată, Tanczos Barna a precizat că înţelege nemulţumirile, spunând că e de înţeles că sunt multe persoane supărate. În acelaşi timp, vicepremierul susţine că speră să fie ultimele decizii dureroase luate de actualul guvern.

Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a anunţat, luni, că a agreat, luni, alături de colegii din coaliţia de guvernare, un calendar clar şi realist pentru aprobarea bugetului de stat pe 2026 iar în câteva zile vor aproba plafoanele bugetare, urmând apoi consultări cu toate ministerele.

Ministrul a precizat că, la mijlocul lunii februarie, urmează publicarea proiectului de buget şi aprobarea în Guvern, iar în a doua parte a lunii februarie bugetul va intra în dezbatere şi la vot în Parlament.