Târgul de Turism al României 2026 va avea loc la Romexpo

În perioada 12-15 februarie 2026, la Romexpo, are loc ediţia de primăvară a Târgului de Turism al României (TTR I 2026), eveniment dedicat tuturor celor care îşi planifică vacanţele de vară din acest an, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei.

Conform sursei citate, timp de patru zile, TTR I 2026 transformă centrul expoziţional ROMEXPO în locul de întâlnire dintre vizitatori şi profesioniştii din industria turismului: agenţii de turism, touroperatori, hoteluri şi pensiuni, reprezentanţi ai destinaţiilor din ţară şi din străinătate, asociaţii de promovare şi alţi furnizori de servicii turistice.

Vizitatorii vor avea acces, într-un singur spaţiu, la o gamă variată de propuneri pentru vacanţele din 2026, după cum reiese din comunicat:

*pachete early booking pentru litoral, destinaţii exotice şi sejururi în străinătate

*oferte speciale şi reduceri disponibile exclusiv pe perioada târgului

*vacanţe la munte, turism balnear şi de wellness

*circuite culturale şi tematice în România şi în străinătate

*city break-uri şi escapade de weekend

*propuneri pentru vacanţe în familie, grupuri de prieteni sau călătorii individuale

TTR I 2026 le permite vizitatorilor să compare direct ofertele mai multor agenţii şi touroperatori, să adreseze întrebări specialiştilor şi să găsească opţiuni adaptate bugetului şi preferinţelor proprii, a informat sursa citată.

Pe lângă pachetele de vacanţă, vizitatorii vor găsi la TTR I, potrivit sursei amintite:

*standuri tematice şi prezentări de destinaţii

*materiale informative şi propuneri de itinerarii

*consiliere personalizată din partea agenţiilor şi touroperatorilor

*recomandări pentru destinaţii consacrate şi locuri mai puţin cunoscute, dar cu potenţial turistic ridicat

Târgul este conceput ca un spaţiu în care informaţia utilă, oferta concretă şi inspiraţia pentru călătorii se întâlnesc în mod natural, conform sursei citate.