TAROM şi Scandinavian Airlines lansează un parteneriat codeshare

TAROM şi Scandinavian Airlines (SAS) au anunţat, marţi, lansarea unei cooperări comerciale de tip codeshare. Cele două companii aeriene oferă pasagerilor acces la reţelele de rute combinate, prin zboruri operate în cadrul alianţei SkyTeam, transmite Agerpres.

Bucureştiul este conectat astfel cu destinaţii precum Copenhaga, Oslo şi Stockholm, cu escală prin importante huburi europene, inclusiv Amsterdam, Bruxelles, Frankfurt şi Praga.

Într-un comunicat de presă al TAROM, directorul general Bogdan Costaş, a declarat că „lansarea cooperării comerciale de tip codeshare cu SAS reprezintă un pas important în extinderea conectivităţii internaţionale oferite de TAROM pasagerilor săi, precum şi în livrarea beneficiilor specifice alianţei SkyTeam. Parteneriatele dintre membrii SkyTeam sunt concepute pentru a îmbunătăţi experienţa de călătorie şi reprezintă un element definitoriu al calităţii oferite de companiile aeriene tradiţionale. Începând de astăzi, un singur bilet şi un singur check-in pentru bagaje fac călătoriile din Bucureşti către principalele destinaţii scandinave mai simple şi mai eficiente”.

Începând cu 3 februarie, biletele pentru zborurile operate în regim codeshare, cu data de început 9 februarie 2026, pot fi achiziţionate de pe tarom.ro sau prin agenţiile partenere TAROM, transmite sursa citată.

Vicepreşedintele executiv şi Chief Commercial Officer al companiei aeriene SAS, Paul Verhagen, a declarat că „acest nou parteneriat cu TAROM marchează un pas important în consolidarea conectivităţii dintre Scandinavia şi România. Prin combinarea reţelelor noastre şi prin asigurarea unor conexiuni fluide via huburi europene cheie, oferim clienţilor mai multă libertate de alegere, flexibilitate şi confort pe parcursul călătoriei. Împreună cu TAROM, ne propunem să oferim o experienţă de călătorie coerentă şi fiabilă pentru toţi pasagerii”.

Pasagerii TAROM şi SAS se vor bucura de anumite beneficii pe parcursul călătoriei: check-in într-o singură operaţiune şi etichetarea bagajelor până la destinaţia finală; servicii SkyPriority, care includ check-in şi îmbarcare prioritare pentru pasagerii Business Class şi membrii SkyTeam Elite Plus; acces gratuit la lounge-urile SkyTeam pe parcursul călătoriei pentru membrii Elite Plus şi pasagerii Business Class; acumulare de mile pentru întregul itinerar în programul de fidelitate Flying Blue pentru pasagerii TAROM şi în programul EuroBonus pentru pasagerii SAS, transmite comunicatul.

Vor fi disponibile beneficii suplimentare privind limita de bagaje, aplicabile de la îmbarcare până la destinaţia finală, pentru pasagerii Elite Plus şi Elite din cadrul programului SkyTeam Elite Customer Recognition.