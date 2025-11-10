Tenis: Anamaria Federica Oana, la al doilea titlu ITF din carieră

Tânăra jucătoare română de tenis Anamaria Federica Oana a cucerit titlul în turneul ITF de la Antalya (W15), dotat cu premii totale de 15.000 de dolari, duminică, după ce a învins în finală o altă tânără din România, Diana-Ioana Simionescu, cu un simetric, 6-3, 6-3.

Oana (18 ani, 758 WTA) a mai câştigat anul acesta un titlu W15 la Câmpulung Muscel, iar de atunci nu mai jucase în circuit.

Pentru Simionescu (18 ani, 1.019 WTA) a fost prima sa finală ITF la simplu.

Oana a trecut în primul tur de Alexandra Irina Anghel, cu 6-1, 6-3, în optimi a eliminat-o pe rusoaica Maria Şmeleva, cu 6-3, 6-4, în sferturi a trecut de poloneza Marcelina Podlinska, în trei seturi, cu 6-1, 2-6, 6-3, iar în semifinale a învins-o pe suedeza Fanny Norin, cu 6-1, 4-6, 6-0.