Tenis: Jakub Mensik şi Tomas Machac au câştigat turneele de la Auckland şi Adelaide

Jucătorii cehi de tenis Jakub Mensik şi Tomas Machac au câştigat turneele ATP 250 de la Auckland (Noua Zeelandă), respectiv Adelaide (Australia), potrivit news.ro.

Cehul Jakub Mensik (locul 18 mondial) a triumfat, sâmbătă, în finala turneului ATP 250 de la Auckland (Noua Zeelandă).

El s-a impus în faţa argentinianului Sebastian Baez (6-3, 7-6 [7]).

La turneul ATP 250 de la Adelaide (Australia), cehul Tomas Machac l-a învins în finală pe francezul Ugo Humbert, scor 6-4, 6-7(2), 6-2 .

Este pentru prima dată când doi jucători cehi câştigă titluri la nivel ATP în aceeaşi săptămână, după Ivan Lendl şi Tomas Smid în 1982.