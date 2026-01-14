Tenis: Jaqueline Cristian a trecut şi de Kasatkina şi este în sferturi la Adelaide

Jaqueline Cristian, locul 37 WTA, s-a calificat, miercuri, în sferturile de fnală ale turneului de categorie WTA 500 de la Adelaide, potrivit news.ro.

Românca a trecut în optimi de sportiva australiană Daria Kasatkina, numărul 48 mondial, scor 6-4, 6-0. Meciul a durat o oră şi jumătate.

Pentru un loc în semifinale, Cristian o va înfrunta pe Marketa Vondrousova (Cehia), numărul 34 mondial.

Prin calificarea în sferturi, Jaqueline Cristian şi-a asigurat un premiu de 33.470 de dolari şi 108 puuncte WTA.